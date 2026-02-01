melhor do mundo

Educador de Manacapuru representa o Brasil entre os 50 melhores professores do mundo

O professor Galileu da Silva Pires, da rede pública estadual de ensino, está entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize 2026, uma das mais importantes premiações da educação no mundo, conhecida como o “Prêmio Nobel da Educação”.

Ele leciona nas Escolas Estaduais Nossa Senhora de Nazaré e José Mota, em Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus.

O educador desembarca neste domingo (01/02) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da programação oficial do evento, que reúne professores, pesquisadores e autoridades educacionais de vários países.

Premiação reúne educadores de 139 países

Promovido pela Fundação Varkey, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Global Teacher Prize reconhece docentes que desenvolvem práticas pedagógicas inovadoras e geram impacto social em suas comunidades.

Nesta 10ª edição, mais de 5 mil professores de 139 países participaram do processo seletivo.

A cerimônia de anúncio do vencedor ocorrerá no dia 3 de fevereiro, durante a World Governments Summit, em Dubai. A agenda inclui ainda a “Celebration of Teachers 2026”, jantar que homenageia os finalistas, e o SPARK.Dubai 2026, voltado ao intercâmbio de experiências e à inovação educacional em nível global.

Trajetória marcada por ciência e inovação

Desde 2016 atuando em escolas públicas de Manacapuru, Galileu construiu uma carreira baseada na integração entre ciência, tecnologia, sustentabilidade e protagonismo estudantil. Utilizando metodologias como STEM, STEAM e aprendizagem baseada em projetos, ele desenvolveu, junto aos alunos, soluções voltadas a desafios ambientais, sociais e de saúde.

Entre os projetos premiados estão a transformação de escamas de peixe em fibras algodonosas para uso na área da saúde, sistemas sustentáveis de combate à Covid-19 no ambiente escolar, um fogão híbrido voltado à economia de recursos e o Jaci – Indicador da Saúde da Mulher.

O Jaci é considerado o primeiro absorvente do mundo capaz de indicar condições de saúde por meio do fluxo menstrual, contribuindo para o enfrentamento da pobreza menstrual e a promoção da dignidade nas escolas.

Projetos sociais ampliam impacto educacional

Mais recentemente, o professor e seus alunos avançaram na criação de um dispositivo bucal auditivo inovador, que permite a escuta sem necessidade de cirurgia ou uso de aparelhos convencionais, incluindo versões adaptadas para bebês. A iniciativa coloca o Amazonas como referência em tecnologia assistiva de impacto social.

Além das atividades em sala de aula, Galileu coordena ações comunitárias como cursos preparatórios gratuitos para o ensino superior, oficinas de robótica para estudantes urbanos, rurais e indígenas, atividades culturais e eventos científicos no município.

Ao longo de quase dez anos, mais de 200 alunos participaram diretamente de projetos científicos, enquanto mais de 1.200 estudantes tiveram acesso à iniciação científica e à robótica no ambiente escolar.

Reconhecimento internacional

Para o professor, a indicação reforça a força da educação pública na Amazônia.

“O Global Teacher Prize destaca o papel transformador da educação e mostra que, mesmo em contextos desafiadores, é possível desenvolver ciência, inovação e cidadania com impacto global. Me sinto feliz pelo reconhecimento, é uma convicção de uma vida inteira”, afirmou o professor.

