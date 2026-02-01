Depois de meses percorrendo o Brasil com apresentações lotadas, encontros entre gerações e um repertório que atravessa décadas da música popular brasileira, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam, neste domingo (1º), ao palco do Grammy Awards, em Los Angeles.
Únicos brasileiros indicados nesta edição da premiação, os irmãos disputam a categoria Melhor Álbum de Música Global com Caetano e Bethânia Ao Vivo, registro oficial da turnê realizada em 2024.
A cerimônia do Grammy, considerado o “Oscar da música”, acontece neste domingo, com transmissão no Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Turnê consagrada e reconhecimento internacional
A indicação de Caetano e Bethânia coroa um ano marcado por reencontros afetivos com o público e pela reafirmação da força da canção brasileira no cenário internacional.
Gravado ao longo da turnê, o álbum reúne sucessos das trajetórias individuais dos artistas, como Reconvexo e Vaca Profana, além de uma versão inédita de Fé, composição de Iza que ganhou nova leitura nas vozes dos irmãos.
No palco, a parceria revelou não apenas a sintonia artística construída ao longo de décadas, mas também a dimensão histórica de um encontro que mobilizou diferentes gerações de espectadores.
Retrospectiva no Grammy
Esta é a sexta indicação de Caetano Veloso ao Grammy, sempre na categoria de Melhor Álbum de Música Global. O artista venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.
Para Maria Bethânia, a nomeação representa um feito inédito. É a primeira vez que a cantora concorre ao prêmio, apesar de sua carreira consagrada pela crítica e pelo público.
Presença brasileira recente na premiação
No ano passado, outro nome central da música brasileira esteve entre os indicados: Milton Nascimento concorreu na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz com Milton + Esperanza, parceria com Esperanza Spalding. O troféu ficou com Samara Joy.
Ao longo da carreira, Milton soma cinco indicações e uma vitória no Grammy, conquistada em 1997 com Nascimento, eleito Melhor Álbum de Música Global.
Na principal categoria da noite, Álbum do Ano, concorrem artistas como Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Kendrick Lamar e Tyler, The Creator, refletindo a diversidade de estilos desta edição da premiação.
Confira os indicados nas principais categorias GRAMMY 2026
Álbum do Ano
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Swag — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Let God Sort ’Em Out — Clipse (Pusha T & Malice)
Mayhem — Lady Gaga
GNX — Kendrick Lamar
Mutt — Leon Thomas
Gravação do Ano
DtMF — Bad Bunny
Manchild — Sabrina Carpenter
Anxiety — Doechii
Wildflower — Billie Eilish
Abracadabra — Lady Gaga
Luther — Kendrick Lamar & SZA
The Subway — Chappell Roan
APT. — Rosé & Bruno Mars
Música do Ano
Golden — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami (K-Pop Demon Hunters)
Luther — Kendrick Lamar & SZA
Manchild — Sabrina Carpenter
Wildflower — Billie Eilish
DtMF — Bad Bunny
Abracadabra — Lady Gaga
Anxiety — Doechii
APT. — Rosé & Bruno Mars
Melhor Álbum de Música Global
“Sounds Of Kumbha” — Sounds Of Kumbha (Índia)
“No Sign of Weakness” — Burna Boy (Nigéria)
“Eclairer le monde – Light the World” — Youssou N’Dour (Senegal)
“Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)” — Shakti (Reino Unido/Índia)
“Chapter III: We Return To Light” — Anoushka Shankar featuring Alam Khan & Sarathy Korwar (Índia)
“Caetano e Bethânia Ao Vivo” — Caetano Veloso e Maria Bethânia
Melhor Álbum de Música Urbana
Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
Mixteip — J Balvin
Ferxxo Vol. X: Sagrado — Feid
Naiki — Nicki Nicole
EUB Deluxe — Trueno
Sinfónico (En Vivo) — Yandel
Melhor Álbum de R&B
Beloved — Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mutt — Leon Thomas
Melhor Álbum de Rap
Let God Sort ’Em Out — Clipse (Pusha T & Malice)
Glorious — GloRilla
God Does Like Ugly — JID
GNX — Kendrick Lamar
Chromakopia — Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Rock
Private Music — Deftones
I Quit — HAIM
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Idols — Yungblud
Melhor Álbum de Pop Vocal
Swag — Justin Bieber
Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
Something Beautiful — Miley Cyrus
Mayhem — Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims
Melhor Performance Pop Solo
Daisies — Justin Bieber
Manchild — Sabrina Carpenter
Disease — Lady Gaga
The Subway — Chappell Roan
Messy — Lola Young
Melhor Performance Pop em Duo/Grupo
Defying Gravity — Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden — HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami)
Gabriela — Katseye
APT. — Rosé & Bruno Mars
30 for 30 — SZA & Kendrick LamarMelhor Álbum Dance / Eletrônico
Eusexua — FKA twigs
Ten Days — Fred again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — RÜFÜS DU SOL
F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex
Música para Mídia Visual
As Alive As You Need Me To Be — Trent Reznor & Atticus Ross (Tron: Ares)
Golden — HUNTR/X (K-Pop Demon Hunters)
I Lied to You — Sinners
Never Too Late — Elton John & Brandi Carlile (Elton John: Never Too Late)
Melhor Álbum de Country Tradicional
Dollar a Day — Charley Crockett
American Romance — Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
Hard Headed Woman — Margo Price
Ain’t In It For My Health — Zach Top
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
Patterns — Kelsea Ballerini
Snipe Hunter — Tyler Childers
Evangeline vs. The Machine — Eric Church
Beautifully Broken — Jelly Roll
Postcard From Texas — Miranda Lambert
Produtor do Ano (Não-Clássico)
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Compositor do Ano (Não-Clássico)
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
