Disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo” vence prêmio internacional e consagra Bethânia como a primeira intérprete de MPB a ganhar um Grammy.

Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy de Melhor Álbum de Música Global neste domingo (1º) com o disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”. Apesar da vitória histórica, os artistas não compareceram à cerimônia. O prêmio foi recebido pela apresentadora Dee Dee Bridgewater, que aceitou a estatueta em nome dos brasileiros.

Concorrência internacional de peso

Na categoria, Caetano e Bethânia disputaram o prêmio com:

“Sounds of Kumbha”, de Siddhant Bhatia

“No Sign of Weakness”, de Burna Boy

“Eclairer le monde – Light the World”, de Youssou N’Dour

“Mind Explosion – 50th Anniversary Tour Live”, de Shakti

“Chapter III: We Return To Light”, de Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mesmo diante de uma seleção diversa e renomada, o álbum brasileiro se destacou e levou a estatueta.

Primeira vitória de Bethânia no Grammy

Essa é a primeira vitória de Maria Bethânia no Grammy. Já Caetano Veloso soma conquistas anteriores: venceu em 2000 pelo álbum “Livro” (1997), quando a categoria ainda se chamava Melhor Álbum de World Music, e em 2001, como produtor de “João Voz e Violão”, de João Gilberto.



Bethânia faz história na música brasileira

Com a vitória, Bethânia se torna a primeira intérprete da MPB a conquistar um Grammy, prêmio frequentemente chamado de Oscar da música. Antes mesmo do resultado, a indicação do álbum “CAE ⟷ BTH – Caetano e Bethânia ao vivo” já colocava a cantora em posição singular entre contemporâneas como Elis Regina (1945 – 1982) e Gal Costa (1945 – 2022), que nunca chegaram a ser indicadas à premiação, apesar de trajetórias marcantes.

Assim, o prêmio funciona como uma consagração simbólica e histórica, especialmente no ano em que Bethânia completa 80 anos, em 18 de junho de 2026.

Caetano mantém status consagrado

Para Caetano Veloso, a nova conquista não altera seu lugar já consolidado na música internacional. O artista acumula reconhecimentos anteriores no Grammy, assim como outros grandes nomes da MPB contemporânea, entre eles Gilberto Gil e Milton Nascimento, que também já venceram na mesma categoria.



