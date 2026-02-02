Amazonas

A chuva forte que atinge Manaus nesta segunda-feira (2) levou a Defesa Civil a colocar a capital amazonense em alerta de risco severo para alagamentos. O órgão orienta a população a não enfrentar áreas alagadas e a procurar locais seguros.

A Defesa Civil monitora áreas vulneráveis da cidade, principalmente regiões próximas a igarapés e vias de grande circulação, onde o volume de água aumenta o risco de alagamentos e enxurradas. As equipes seguem em prontidão para atender ocorrências.

O órgão reforça que, em situações de emergência, os moradores devem ligar para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

A previsão indica que a chuva continue ao longo do dia, mantendo o cenário de risco em diferentes zonas da capital.