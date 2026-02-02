Estados Unidos

Junior Pena, que já elogiou Donald Trump, está detido em centro de imigração em Nova Jersey

O influenciador brasileiro Junior Pena, que vive nos Estados Unidos e já fez elogios ao governo de Donald Trump, acabou preso por agentes federais do ICE, o serviço de imigração americano, no último sábado (31). Um amigo próximo divulgou a informação nas redes sociais.

Com mais de 480 mil seguidores no Instagram, Pena publica conteúdos sobre sua rotina como estrangeiro nos EUA, onde vive desde 2009. De acordo com Maycon MacDowel, policial e amigo do influenciador, as autoridades mantêm Pena detido em Delaney Hall, centro de detenção de imigrantes localizado em Nova Jersey.

Defesa tenta impedir transferência para outro estado

Desde a prisão, MacDowel divulga atualizações diárias sobre o caso. Segundo ele, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus para evitar que as autoridades transfiram Junior Pena para uma unidade de detenção em outro estado.

Organizações de apoio a imigrantes afirmam que a gestão do republicano utiliza essa estratégia de transferência para dificultar o acesso das famílias e comunidades ao apoio jurídico e humanitário.

Falta em audiência motivou a prisão

Ainda conforme o relato publicado por MacDowel nas redes sociais, a prisão ocorreu porque Junior Pena não compareceu a uma audiência em um tribunal dos Estados Unidos. O processo tratava de uma questão relacionada à posse de um carro.

Segundo o policial, a advogada do influenciador solicitou o adiamento da audiência, mas o sistema judicial não atualizou a informação.

“O Junior tinha uma audiência e no sistema não estava aparecendo [para os agentes do ICE] que tinha sido adiada. Ficou [registrado] no sistema como se ele tivesse faltado”, afirmou MacDowel. “Por isso a imigração pegou ele.”

O amigo também ressaltou que o processo de imigração de Pena, que atua na área da construção civil nos EUA, não apresenta irregularidades.

Defesa pública de Trump e posicionamento nas redes sociais

Antes da prisão, Junior Pena publicou diversos vídeos em defesa de Donald Trump. Em uma das gravações, afirmou que o republicano “cuida das finanças” do país e que seu governo não deportaria “quem tá querendo ajudar o país”.

“Eu sou Donald Trump, gosto do cara”, disse. Ao responder a um seguidor sobre o medo de ser preso, afirmou que estava “andando na linha”. “Ele [Trump] vai deportar bandidos, quem estiver de maneira irregular.”

Críticas a fake news e mudança de discurso

O influenciador também afirmou que, no passado, tinha receio de expor suas opiniões políticas, mas que passou a ignorar as críticas. Em outro post, anunciou que saiu de grupos de brasileiros em aplicativos de mensagem por causa do que classificou como fake news sobre as políticas anti-imigração de Trump.

“Já faz quase um mês que estão falando: ‘vai bater a imigração’. Tem muita notícia real, mas 80% é fake news. Tem um que gosta de tocar o terror. Desde que saí desses grupos, ando menos ansioso. Se eu fosse você, sairia.”

No entanto, em vídeos publicados no mês passado, Junior Pena adotou um tom mais crítico ao afirmar que o ICE praticava “ações desumanas” e que “não está nada fácil acreditar no American Dream [sonho americano]”.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

