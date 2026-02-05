Estrutura

Resultado é fruto da implantação do sistema Fast Track, da modernização da estrutura e uso de novas tecnologias.

Manaus (AM) – O HPS Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na zona leste de Manaus, tem se destacado pela melhoria no atendimento. Inaugurado no final de outubro de 2025, o novo pronto-socorro já registra 91,4% de satisfação dos pacientes, segundo pesquisa realizada em janeiro deste ano pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). O índice representa um aumento de 63 pontos percentuais em relação ao modelo anterior, que apresentava 28,4% de aprovação.

Atendimento ágil com Fast Track

O sucesso do HPS Platão Araújo é resultado da implementação do sistema Fast Track, que agiliza o atendimento de casos de baixa complexidade. Pacientes classificados como azul ou verde passam por triagem, recebem atendimento médico e alta diretamente na área de pronto-socorro, sem precisar percorrer outras etapas hospitalares.

Casos mais graves seguem para as salas laranja (urgente) e amarela (grave), onde recebem monitoramento, exames complementares e observação clínica, garantindo tratamento adequado e seguro. Em média, o setor recebe entre 200 e 300 pacientes diariamente.

Capacitação e uso de tecnologia

Segundo a diretora clínica do HPS Platão Araújo, Michele Oliveira, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), a equipe passa por treinamento contínuo para garantir eficiência e qualidade no atendimento.

A unidade também adotou ferramentas tecnológicas, como o Kanbam, que permite à equipe visualizar o estágio de atendimento de cada paciente em tempo real. O sistema monitora fases como espera por exames ou reavaliações, ajudando a reduzir o tempo de permanência e aumentar a resolutividade do serviço.

Reconhecimento do Governo do Amazonas

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destacou que a melhora no atendimento é resultado de planejamento, modernização da estrutura, capacitação do corpo clínico e adoção de novas tecnologias:

“Quando o trabalho é realizado de forma planejada e organizada, os resultados acontecem. Isso se reflete diretamente na experiência dos pacientes”, afirmou.

O modelo inovador do HPS Platão Araújo é um exemplo de como a tecnologia e o planejamento estratégico podem transformar o atendimento hospitalar, garantindo mais agilidade, segurança e satisfação aos pacientes em Manaus.

