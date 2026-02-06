Organização

Reunião conduzida pelo governador Wilson Lima definiu a prorrogação das instâncias que garantem a atuação legal da sigla nos municípios

O governador e presidente do União Brasil no Amazonas, Wilson Lima, conduziu, nesta quarta-feira (05), reunião da Executiva da sigla que definiu a renovação e prorrogação das Comissões Provisórias Municipais nos 58 municípios onde o partido já possui base consolidada. As estruturas são responsáveis por garantir a presença legal da legenda, organizar a atuação política local e fortalecer a base partidária com foco no ciclo eleitoral de 2026.

Além disso, essas comissões são responsáveis por manter o funcionamento do partido onde ainda não há diretórios permanentes, articulando lideranças, promovendo filiações e assegurando alinhamento com a direção política estadual. Nesse contexto, a reunião teve como eixo central a análise das prorrogações e ajustes para manter a regularidade institucional e a capilaridade da legenda no interior do estado.

Os trabalhos foram abertos pelo governador Wilson Lima com a leitura do edital de convocação, verificação de quórum e instalação formal da sessão. A apresentação das comissões, com as respectivas alterações, foi conduzida pelo secretário-geral do partido, Rodrigo Lima. Após a leitura da pauta, as deliberações foram submetidas à discussão e votação, sendo aprovadas pela Executiva.

Com o resultado, o presidente do partido declarou oficialmente prorrogadas as Comissões Provisórias Municipais e determinou o encaminhamento das decisões à Secretaria-Geral para registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias da Justiça Eleitoral (SGIP) e adoção das providências administrativas cabíveis.

Participaram da reunião os deputados Fausto Jr., Roberto Cidade, George Lins, Thiago Abrahim, Mário César Filho, Joana Darc, Professora Jacqueline e Adjuto Afonso, além dos vereadores de Manaus Everton Assis, Simon Bessa, Aldenor Lima e Diego Afonso. Participaram, também, ao lado do governador, o segundo vice-presidente estadual do União Brasil, Marcellus Campêlo e o terceiro vice-presidente, Sérgio Litaiff.

Ao encerrar os trabalhos, Wilson Lima destacou o papel das comissões na organização política da legenda no interior do Amazonas. “Estamos fortalecendo a estrutura do União Brasil nos municípios, garantindo organização, diálogo com as bases e segurança jurídica para que o partido continue crescendo de forma responsável em todo o estado”, afirmou.

Papel das Comissões

As Comissões Provisórias Municipais são instâncias temporárias que asseguram a organização e o funcionamento dos partidos onde ainda não existem diretórios definitivos. Elas garantem a atuação legal da legenda, a interlocução com a direção partidária e a representação junto à Justiça Eleitoral.

No União Brasil Amazonas, essas estruturas organizam a base política local, articulam lideranças, promovem filiações e preparam o partido para os processos eleitorais. Por terem caráter provisório, possuem prazo determinado e podem ser renovadas ou reestruturadas para manter a regularidade jurídica e fortalecer a presença da sigla nos municípios.

(*) Com informações da assessoria