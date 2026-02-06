Manaus (AM) – A chuva forte que atingiu a capital amazonense na manhã desta sexta-feira (6) provocou alagamentos, deslizamento de barranco e desabamento de muro em diferentes bairros. A Defesa Civil registrou 11 ocorrências até as 13h15.
Os chamados chegaram pelo Disque 199, canal direto com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que funciona 24 horas por dia.
Ocorrências registradas pela Defesa Civil
As equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) atenderam as demandas com rapidez e enviaram reforços às áreas de risco.
Entre as situações registradas estão:
- um alagamento
- dois casos de bueiros abertos
- um desabamento de muro
- um deslizamento de barranco
- três riscos de deslizamento na zona Leste
- uma erosão na zona Sul
- rachadura em casa na zona Norte
- solicitação de vistoria na zona Centro-Sul
Apesar dos transtornos, não houve vítimas nem feridos.
Bairros com maior volume de chuva
Dados do Cemaden
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os maiores acumulados foram registrados em:
- Cidade de Deus: 68,55 mm
- Puraquequara: 38,64 mm
Os volumes elevados aumentam o risco de alagamentos, erosões e deslizamentos.
Atendimento 24 horas
A Prefeitura de Manaus reforça que a população pode acionar a Defesa Civil a qualquer momento pelo telefone 199.
As equipes permanecem de plantão contínuo para atender emergências e reduzir os impactos das chuvas na cidade.
