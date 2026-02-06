Ocorrências

Defesa Civil registra 11 ocorrências após temporal atingir bairros da capital.

Publicado em 06 de fevereiro de 2026

Manaus (AM) – A chuva forte que atingiu a capital amazonense na manhã desta sexta-feira (6) provocou alagamentos, deslizamento de barranco e desabamento de muro em diferentes bairros. A Defesa Civil registrou 11 ocorrências até as 13h15.

Os chamados chegaram pelo Disque 199, canal direto com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que funciona 24 horas por dia.

Ocorrências registradas pela Defesa Civil

As equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) atenderam as demandas com rapidez e enviaram reforços às áreas de risco.

Entre as situações registradas estão:

um alagamento

dois casos de bueiros abertos

um desabamento de muro

um deslizamento de barranco

três riscos de deslizamento na zona Leste

uma erosão na zona Sul

rachadura em casa na zona Norte

solicitação de vistoria na zona Centro-Sul

Apesar dos transtornos, não houve vítimas nem feridos.

Bairros com maior volume de chuva

Dados do Cemaden

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os maiores acumulados foram registrados em:

Cidade de Deus: 68,55 mm

Puraquequara: 38,64 mm

Os volumes elevados aumentam o risco de alagamentos, erosões e deslizamentos.

Atendimento 24 horas

A Prefeitura de Manaus reforça que a população pode acionar a Defesa Civil a qualquer momento pelo telefone 199.

As equipes permanecem de plantão contínuo para atender emergências e reduzir os impactos das chuvas na cidade.

