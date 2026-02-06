Manaus (AM) – A chuva forte que atingiu a capital amazonense na manhã desta sexta-feira (6) provocou alagamentos, deslizamento de barranco e desabamento de muro em diferentes bairros. A Defesa Civil registrou 11 ocorrências até as 13h15.

Os chamados chegaram pelo Disque 199, canal direto com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que funciona 24 horas por dia.

Ocorrências registradas pela Defesa Civil

As equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) atenderam as demandas com rapidez e enviaram reforços às áreas de risco.

Entre as situações registradas estão:

  • um alagamento
  • dois casos de bueiros abertos
  • um desabamento de muro
  • um deslizamento de barranco
  • três riscos de deslizamento na zona Leste
  • uma erosão na zona Sul
  • rachadura em casa na zona Norte
  • solicitação de vistoria na zona Centro-Sul

Apesar dos transtornos, não houve vítimas nem feridos.

Bairros com maior volume de chuva

Dados do Cemaden

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os maiores acumulados foram registrados em:

  • Cidade de Deus: 68,55 mm
  • Puraquequara: 38,64 mm

Os volumes elevados aumentam o risco de alagamentos, erosões e deslizamentos.

Atendimento 24 horas

A Prefeitura de Manaus reforça que a população pode acionar a Defesa Civil a qualquer momento pelo telefone 199.

As equipes permanecem de plantão contínuo para atender emergências e reduzir os impactos das chuvas na cidade.

