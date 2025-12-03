Temporal

Temporal desta quarta-feira deixou vias importantes submersas e colocou a cidade em estado de atenção.

Manaus (AM) – A chuva forte que atingiu Manaus na tarde desta quarta-feira (3) provocou alagamentos em vários pontos e transformou as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista em verdadeiros rios. Veículos ficaram submersos, o trânsito parou e pedestres tiveram dificuldade para atravessar as vias, especialmente em trechos da zona Centro-Sul.

Estado de atenção em Manaus

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), ligada à Semseg, informou que Manaus está em estado de atenção devido à chuva intensa, com ventos fortes e descargas elétricas. O alerta vale até as 20h desta quarta-feira.

Riscos e previsão do tempo

Os meteorologistas da Defesa Civil Municipal seguem monitorando as condições climáticas. A previsão aponta para novas pancadas fortes de chuva, com risco de raios e rajadas de vento que podem atingir diferentes regiões da capital. As equipes mantêm vigilância constante em áreas vulneráveis.

Equipes de prontidão

As equipes de monitoramento e resposta da Defesa Civil estão em plantão reforçado, atuando em conjunto com outros órgãos da Prefeitura de Manaus para atender possíveis ocorrências, como deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores.

Orientações para a população

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 199 (gratuito) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura orienta que os moradores se cadastrem para receber alertas por SMS, enviando gratuitamente o CEP para o número 40199, serviço da Defesa Civil Nacional.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil reforça que a população deve evitar se abrigar sob árvores, manter distância de postes e fiações e redobrar a atenção ao trafegar por áreas com histórico de alagamento, como as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista.

Monitoramento contínuo

As equipes seguem em alerta máximo, acompanhando o comportamento da chuva e prontas para atuar imediatamente caso a situação se agrave.

