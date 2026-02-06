Obras

As melhorias abrangem infraestrutura, saúde, iluminação, mobilidade urbana, crédito, entre outras

O Governo do Amazonas vem executando um conjunto de obras, programas e ações em Anamã (150 quilômetros de Manaus), por meio de diferentes secretarias estaduais, abrangendo áreas como infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, setor primário e políticas sociais.

No município, essas iniciativas têm avançado dentro do planejamento estadual e com o apoio da vereadora Enedina Matos (União Brasil), importante interlocutora das demandas da cidade. “Minha intenção é somar forças com o Governo do Estado para que esses avanços continuem chegando ao município e gerando mais benefícios para a nossa população”, informa a vereadora.

Entre as principais obras executadas em Anamã estão a recuperação do sistema viário da sede do município, com investimento de R$ 5 milhões, e a construção de pavimento rígido no ramal do Cuia Grande, que recebeu mais de R$ 4 milhões em recursos estaduais.

Dentro desse pacote de infraestrutura urbana, o município também passou a ser contemplado, a partir de 2024, por programas estaduais como o Asfalta Amazonas e o Ilumina+, que resultaram na recuperação de mais de 7 quilômetros de vias urbanas, com investimento aproximado de R$ 3,2 milhões, além da instalação de 483 pontos de iluminação pública de LED, ação que recebeu cerca de R$ 1,1 milhão em recursos estaduais, ampliando a segurança e a eficiência energética.

Asfalta Amazonas e Ilumina+ são programas executados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Segundo o secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, os investimentos fazem parte de uma política de fortalecimento do interior. “São programas estruturados com base em critérios técnicos e planejamento integrado, voltados para melhorar a mobilidade urbana, modernizar a iluminação pública e fortalecer a infraestrutura das cidades do interior, sempre com foco na qualidade de vida da população”, destaca.

O Governo do Amazonas também implantou, em Anamã, salas de Telessaúde, por meio do programa Saúde AM Digital, garantindo consultas especializadas à distância. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reforçou os atendimentos com o Barco Hospital São João XXIII, cuja expedição ocorreu em outubro de 2024, ancorado no porto principal da sede municipal, oferecendo cirurgias de pequena e média complexidade, atendimentos médicos, odontológicos e oftalmológicos, além da realização de exames.

Na área econômica, programas de crédito rural coordenados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) ultrapassaram R$ 1,7 milhão em financiamentos para pescadores artesanais e produtores rurais, incluindo assistência técnica, incentivo à produção agrícola e fortalecimento da pesca artesanal, ações que impulsionam o setor primário e a economia local.

Entre 2024 e 2025, Anamã também foi contemplada pelo Detran Cidadão no Interior, com mais de 450 atendimentos. O município recebeu, ainda, o Castramóvel, ação coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), que realizou cerca de 450 procedimentos gratuitos em cães e gatos. Paralelamente, iniciativas de incentivo ao empreendedorismo feminino e qualificação profissional foram conduzidas pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), ampliando oportunidades de geração de renda.

Diálogo Fortalecido

Nesse contexto de execução das políticas estaduais, a vereadora Enedina Matos tem acompanhado as ações do Governo do Amazonas e buscado fortalecer o diálogo político, apresentando demandas do município e defendendo a continuidade dos investimentos.

“O planejamento do Governo do Amazonas, por meio da atuação das diferentes secretarias estaduais e a articulação política local reforça a presença do Estado em Anamã e consolida uma agenda de investimentos que conecta infraestrutura, serviços públicos e desenvolvimento regional”, destaca a parlamentar.

(*) Com informações da Assessoria