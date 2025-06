Wilson Lima entrega obras de infraestrutura e estádio em Boa Vista do Ramos

O governador Wilson Lima iniciou, neste sábado (21), a agenda de compromissos no Baixo Amazonas com a entrega de obras em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. As ações incluem a modernização do sistema viário e a inauguração do estádio municipal Carlos Tavares, o Carlão, totalizando R$ 12,6 milhões em investimentos.

A cidade foi a primeira parada do governador, que também visita Parintins ainda hoje com novas entregas à população.

“Estou aqui para reforçar nosso compromisso com o povo do interior. Estamos avançando em pautas como infraestrutura, pavimentação e abastecimento de água. Seguiremos trabalhando para atender as necessidades de Boa Vista do Ramos”, afirmou Wilson Lima.

Obras de pavimentação melhoram mobilidade urbana

Por meio do programa Asfalta Amazonas, foram recapeadas 18 ruas, somando 8,27 km de extensão. As obras incluem calçadas, meio-fio, sarjetas, sinalização e rampas de acessibilidade. Parte da intervenção contempla a orla da cidade, ampliando o impacto positivo nas áreas de convivência e mobilidade urbana.

A primeira etapa da obra viária está em andamento, com previsão de conclusão até setembro. O investimento de R$ 11,8 milhões busca reduzir alagamentos, melhorar o tráfego e garantir segurança para motoristas e pedestres.

Estádio Carlão é novo espaço para o esporte local

Também foi inaugurado o estádio Carlos Tavares (Carlão), no bairro Carlos Matos. A arena esportiva tem 10.183 m², com campo gramado de 7.140 m², sistema de drenagem e arquibancada com capacidade para 150 pessoas.

A construção teve investimento de R$ 812,4 mil, fruto de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura. O espaço vai atender competições locais e estimular a prática esportiva entre jovens da região.

Telessaúde, inclusão produtiva e apoio ao setor primário

O município também recebeu ações nas áreas de saúde, assistência social e economia. Destaque para a implantação da Telessaúde na UBS Raimundo Rolim da Cruz. Com a nova estrutura, Boa Vista do Ramos se torna o 15º município a integrar o programa, que já alcançou mais de 220 mil pessoas no Baixo Amazonas.

No setor primário, os investimentos superam R$ 1,2 milhão, com entregas de crédito rural, equipamentos agrícolas, kits de segurança para mototaxistas e aquisição de produtos da agricultura familiar. Ao todo, 60 mulheres foram contempladas com o Crédito Rosa, e 70 mototaxistas receberam kits com capacete e colete.

As ações reforçam o compromisso do Governo do Amazonas com o desenvolvimento sustentável dos municípios do interior e a valorização da população amazônida.

