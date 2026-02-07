Teste

Ensaios validam armamentos do F-39 e ampliam capacidade de defesa aérea do Brasil.

Natal (RN) – A Força Aérea Brasileira (FAB) concluiu nesta sexta-feira (6) uma série de testes operacionais com o caça F-39 Gripen, uma das aeronaves de combate mais modernas do mundo. Os ensaios ocorreram na Base Aérea de Natal (BANT), no Rio Grande do Norte, e incluíram a validação do lançamento de bombas.

Testes com armamentos duraram duas semanas

Durante duas semanas, o jato desenvolvido pela empresa sueca Saab passou por avaliações intensivas. O objetivo foi comprovar a eficiência do sistema de liberação de armamentos e aperfeiçoar o desempenho da aeronave em missões reais.

Segundo a FAB, a etapa é considerada crítica, já que envolve a separação segura da bomba no momento em que o piloto aciona o disparo.

Treinamento em estande de tiro

Os testes ocorreram no estande de tiro de Maxaranguape, ao norte de Natal. No local, equipes técnicas prepararam os alvos, monitoraram os voos e registraram imagens para analisar a precisão dos impactos.

Marco para a aviação brasileira

Parte das missões foi comandada pelo major-aviador Thiago Camargo, do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV). Ele se tornou o primeiro piloto brasileiro a lançar bombas com o F-39 Gripen.

Mais capacidade estratégica para a FAB

De acordo com a Força Aérea, o Gripen amplia a capacidade de defesa do país. O caça pode atuar em missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento, com alta disponibilidade e menor custo operacional.

A cooperação com a Suécia também pode crescer. Em setembro de 2025, o governo sueco sinalizou interesse em vender novas unidades do Gripen ao Brasil.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Cinegrafista de Manaus embarca para lutar na guerra da Ucrânia