Eletivas

Governo atribui resultado a políticas públicas e parcerias com estados e hospitais

O Sistema Único de Saúde (SUS) realizou, em 2025, pelo menos 14,7 milhões de cirurgias eletivas em todo o país. O número representa o maior volume já registrado em um único ano e foi celebrado pelo governo federal nesta sexta-feira (6).

Durante evento em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacaram que o resultado está diretamente ligado às políticas públicas adotadas pelo governo.

“Foram 14 milhões de cirurgias no ano passado porque estamos dispostos a acabar com a fila e fazer com que o povo pobre seja respeitado neste país”, afirmou o presidente.

Parcerias ampliam capacidade do SUS

O ministro Alexandre Padilha avaliou que o resultado também reflete a parceria entre o governo federal, estados, municípios, hospitais filantrópicos e unidades privadas que aderiram ao programa Agora Tem Especialistas e passaram a atender pacientes do SUS.

Antes disso, o maior número de cirurgias havia sido registrado em 2024, com 13,6 milhões de procedimentos.

“Acontece que, por conta da nova tabela do Agora Tem Especialistas, que paga um valor muito maior do que a antiga tabela SUS, isso estimula os estados, os municípios, os hospitais filantrópicos a realizarem os procedimentos”, informou o Ministério da Saúde.

Fortalecimento da atenção básica

Em entrevista à imprensa, Padilha afirmou que o SUS é o sistema público de saúde que mais realiza cirurgias no mundo. Segundo ele, a previsão é distribuir, em todo o país, 150 combos cirúrgicos voltados à assistência hospitalar.

Além disso, o governo pretende entregar outros 10 mil combos de equipamentos para unidades básicas de saúde. A medida busca aumentar a resolutividade da Atenção Primária no SUS.

Entrega de equipamentos na Bahia

Na Bahia, o governo federal entregou 1.030 combos de equipamentos para ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Entre os itens estão câmaras frias para vacinas, balanças digitais e aparelhos de laser terapêutico, utilizados no tratamento de feridas e na reabilitação, além de equipamentos para exames na atenção primária.

“As prefeituras receberam também 575 mil kits de telessaúde, uma revolução no SUS. Estamos entregando, também, mais 107 ambulâncias do Samu, e agora a Bahia tem 100% de atendimento do SUS”, disse Padilha.



