Influenciadora assume posto após recusas e fala sobre pressão, críticas e bastidores do carnaval

O convite para que Virginia Fonseca se tornasse rainha de bateria da Grande Rio precisou ser feito três vezes até ser aceito. A influenciadora recusou inicialmente por considerar a responsabilidade grande demais. Na segunda tentativa, alegou compromissos profissionais. A decisão veio apenas no terceiro contato, quando o pedido partiu diretamente de Jayder Soares, presidente de honra da escola, intermediado pelo amigo David Brazil.

“Eu já tinha sido chamada para ser rainha de outras escolas em anos anteriores e recusei porque era muito nova, depois porque tinha acabado de ganhar a Maria Flor. Para a Grande Rio neste 2026, tinha negado duas vezes, até que David veio falar comigo. Pedi um dia para pensar de novo. Sempre tive na minha cabeça que a oportunidade bate uma vez na porta e não volta mais. Essa passou três vezes… Tinha que ser minha, não tem condição. Abracei e estou muito feliz”, disse Virginia em entrevista concedida no dia 28 de janeiro, durante ensaio exclusivo para a revista Canal.

A influenciadora tem 26 anos e mais de 54 milhões de seguidores nas redes sociais.

Pressão e comparações marcaram a decisão

A demora em aceitar o convite também esteve ligada à repercussão pública. Virginia afirmou que precisou se preparar emocionalmente para as críticas, especialmente por assumir o posto após Paolla Oliveira.

“Ser rainha é grandioso. Ser rainha depois da Paolla Oliveira é mais grandioso ainda. É muita responsabilidade. Já estava trabalhando na minha cabeça. Além disso, ficam criando na internet uma rivalidade entre nós que não existe. Paolla é maravilhosa, comecei a segui-la nas redes sociais depois daquele desfile em que ela virou onça, toda deusa maravilhosa. Eu a admiro muito, e estamos muito bem-resolvidas”.

Aulas de samba e reação aos memes

Virginia também comentou a repercussão negativa após sua coroação, em setembro do ano passado, quando foi alvo de críticas pela forma como sambou. Desde então, intensificou os treinos com o professor Carlinhos Salgueiro, que chegou a acompanhá-la em viagens internacionais.

“Eu rio muito dos memes e do que a galera fala. Entendo que estou em constante evolução e ainda preciso aprender muito. Mas tenho me dedicado ao máximo, estou feliz em ver este progresso. O que preciso agora é só perder a timidez. Acredite, eu tenho muita vergonha em aparecer assim na frente das pessoas”, afirmou.

Fé e expectativa para o desfile

Questionada sobre como pretende lidar com a exposição na Avenida, Virginia disse que aposta na entrega e na emoção do momento.

“Entreguei nas mãos de Deus (risos). Estou fazendo bastante aula. Acho que, quando eu chegar à Avenida, vai vir também a energia oficial, vou conseguir viver o momento, me jogar e ser 100% eu. Estou confiante nisso”, disse a rainha, que desfila na terça-feira, dia 17.

Samba-enredo e críticas nas redes

A influenciadora também comentou os questionamentos sobre sua relação com o samba-enredo “A nação do mangue”, que traz referências ao candomblé e à consciência social.

“Eu estou muito bem-resolvida com todos esses comentários. Sou aberta a ouvir. Acho que essas falas críticas dizem mais sobre quem faz do que sobre mim. O samba-enredo da Grande Rio é maravilhoso, mexe com todo mundo e nos faz refletir. E é samba que pega rápido, né?”, afirmou.

Ela também citou a pressão pública enfrentada nos últimos anos, incluindo as críticas por campanhas publicitárias para casas de apostas e o convite para depor na CPI das Bets.

“Sou muito prática. Na minha vida, sempre fiz o que achava que deveria fazer, e sempre deu certo. Não fico pesando muito. O que aconteceu, tudo serve como aprendizado. Estou mais madura, me importando menos com o que as pessoas falam. Depois do que passei em 2025, nada mais me abala”.

Aprendizados pessoais e apoio familiar

O ano de 2025 também foi marcado pelo fim do casamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe, pai de seus três filhos. Ao falar sobre os aprendizados desse período, Virginia destacou o apoio das pessoas próximas e a fé.

“Aprendi a valorizar mais as pessoas que me amam de verdade. Depois de tudo que passei, se não houvesse pessoas que me amassem de verdade, eu não teria conseguido. Coloco Deus em primeiro lugar sempre, e fiquei orando todo dia o Salmo 23 e o Salmo 91. Vou levar para o resto da vida”.

Bastidores do desfile e rotina intensa

Apesar da expectativa, Virginia revelou preocupações práticas com o desfile, como o calor e o figurino, e contou episódios vividos nos ensaios de rua, sempre com bom humor.

“É uma correria, muita responsabilidade, muitos compromissos e eu estou amando viver tudo isso. Quando chego na Grande Rio, sinto uma energia maravilhosa. Só quem vive isso sabe de fato como é. E eu comento com todo mundo: se a comunidade de Caxias quiser, eu quero ser rainha de novo ano que vem”.

Vida pessoal e viagens internacionais

Após o carnaval, Virginia deve retomar as viagens a Madri para passar um período maior com o namorado, o jogador Vini Jr., do Real Madrid. O casal assumiu o relacionamento em outubro do ano passado.

*Com informações do Extra

