A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), reforça o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento da economia criativa ao fomentar o Carnaval de Rua 2026. A iniciativa garante apoio estrutural a bandas e blocos carnavalescos em diversas zonas da capital amazonense, movimentando a cidade de forma significativa.

As ações de apoio começaram neste fim de semana, durante o Carnaval das Bandas e Blocos, em bairros como Centro, Coroado e São José. Por meio do Edital de Chamada Pública nº 007/2025, lançado em novembro de 2025, a ManausCult selecionou 110 projetos de bandas e blocos. Além das iniciativas contempladas pelo edital, mais de 150 bandas realizam suas programações de forma independente, totalizando cerca de 300 grupos que animam o Carnaval de Rua na cidade.

Tradição e cultura em ação

No sábado (7/2), o Carnaval das Bandas e Blocos tomou as ruas do Centro, reunindo centenas de foliões com as tradicionais Banda da Difusora e Banda da Bica, emocionando moradores antigos e reforçando a importância histórica da festa.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou a relevância cultural e econômica do evento:

“O Carnaval de Rua vai muito além da festa. Ele gera renda, movimenta o comércio e cria oportunidades. Temos comerciantes, ambulantes, pessoas vendendo bebidas, comidas e lanches, além da contratação de técnicos para montagem de palco, som e iluminação. Todo esse apoio estrutural da prefeitura gera emprego, renda e uma grande movimentação econômica na cidade”.

O suporte da fundação inclui sonorização, iluminação, estrutura de palco, banheiros químicos e outros itens de infraestrutura, assegurando melhores condições para realização dos eventos e mais conforto e segurança aos foliões.

Depoimentos dos foliões

Moradora do Centro Histórico, a aposentada Maria do Carmo Carvalho Santos, de 69 anos, ressaltou a importância do Carnaval organizado:

“Eu moro no Centro desde criança e ver esse Carnaval acontecendo com organização e estrutura me enche de alegria. A banda da Difusora faz parte da nossa história, é cultura viva, é memória afetiva”.

Roger Andrade, participante da Banda da Bica, destacou a relevância do apoio público:

“Eu venho para a banda da Bica todos os anos, faz parte da nossa tradição. O carnaval é alegria, é encontro, é cultura popular. Ter o apoio da prefeitura, pela ManausCult, faz toda a diferença, porque garante estrutura, organização e permite que a festa continue viva para todo mundo”.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), o Carnaval de Rua deve gerar um retorno econômico superior a R$ 150 milhões, beneficiando setores como comércio, serviços e economia informal.

Organização e segurança

Nos bairros, o clima foi de festa e pertencimento. No bairro São José, moradores celebraram as bandas carnavalescas, que transformaram as ruas em espaços de convivência e valorização cultural.

A ManausCult mantém atuação contínua de acompanhamento e fiscalização. Durante o sábado, a equipe de fiscalização da Diretoria de Eventos monitorou montagem, realização e desmontagem das estruturas, garantindo segurança, organização e cumprimento das normas.

Serviços de trânsito e limpeza

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuou na organização do trânsito, com interdições pontuais, desvios e orientação a motoristas, assegurando fluidez e segurança de pedestres. Mais de 250 agentes e fiscais de transporte participaram das operações preventivas e operacionais.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou a limpeza das áreas onde ocorreram as bandas, com recolhimento de lixo e lavagem das vias. Os serviços começaram no fim da noite de sábado e seguem ao longo de fevereiro, acompanhando as bandas antes e após as festas para manutenção completa dos locais.

O Carnaval de Rua de Manaus se reafirma como uma das maiores manifestações culturais da cidade, promovendo inclusão, alegria, tradição e desenvolvimento econômico, com o apoio direto da Prefeitura de Manaus e da ManausCult, que seguem investindo na cultura como instrumento de transformação social.

