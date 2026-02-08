Polícia

Confronto ocorreu no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, durante ação policial na madrugada de domingo

Uma troca de tiros entre um suspeito e investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) terminou com um homem morto na madrugada deste domingo (8), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Suspeito reagiu à abordagem policial

De acordo com a Polícia Civil, o homem, apontado como suposto pistoleiro, se recusou a obedecer à ordem de abordagem e iniciou o confronto armado com os investigadores. Durante a troca de tiros, vários disparos atingiram o veículo em que o suspeito estava.

Homem chegou a ser socorrido

Após o confronto, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. No entanto, ele morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Polícia investiga ligação com o crime organizado

Ainda segundo a polícia, o carro apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Os investigadores apuram que o homem atuava para o crime organizado, exercendo a função de pistoleiro de aluguel, além de ser suspeito de envolvimento em vários homicídios registrados na capital amazonense.

O caso segue sob investigação da DEHS, que dará continuidade aos procedimentos legais para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

