Colisão ocorreu na madrugada de domingo; passageira ficou ferida e motorista prestou esclarecimentos à polícia

Davi Carvalho Serrão morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (8), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima pilotava uma motocicleta no momento da colisão.

A passageira do veículo, Aline Barroso Mendes, ficou ferida. No entanto, segundo as autoridades, ela não corre risco de morte.

Vítima morreu ainda no local

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se deslocaram até o local do acidente. Porém, ao chegarem, os profissionais constataram o óbito do motociclista. Em seguida, prestaram socorro à passageira, que foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Motorista permaneceu no local

O motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Posteriormente, ele foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde prestou esclarecimentos.

Polícia vai investigar as causas do acidente

A polícia de trânsito ficará responsável pela investigação para apurar as circunstâncias da colisão. Imagens de câmeras de segurança da região devem auxiliar na elucidação do caso.

