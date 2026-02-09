A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta segunda-feira (9), as datas e os horários da primeira fase da Copa do Brasil 2026. Ao todo, 14 partidas abrem a competição nacional.
Os confrontos reúnem clubes posicionados nas últimas colocações do Ranking Nacional de Clubes da CBF e equipes que garantiram vaga no torneio, mas ainda não aparecem no ranking oficial.
Primeira fase será decidida em jogo único
A CBF definiu que a primeira fase será disputada em partida única, com mando de campo da equipe melhor ranqueada. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas penalidades máximas.
Além disso, o sorteio já determinou o chaveamento da competição. Assim, os clubes que avançarem já conhecem seus possíveis adversários da segunda fase, que também será disputada em jogo único.
Tabela da primeira fase da Copa do Brasil 2026
Terça-feira (17/2)
- 20h – Sampaio Corrêa (RJ) x Desportiva (ES) – Saquarema (RJ)
Quarta-feira (18/2)
- 16h – Porto (BA) x Serra Branca (PB) – Porto Seguro (BA)
- 16h30 – Maguary (PE) x Laguna (RN) – Bonito (PE)
- 17h – Baré (RR) x Madureira (RJ) – Boa Vista (RR)
- 19h30 – Araguaína (TO) x Primavera (SP) – Araguaína (TO)
- 20h – Gama (DF) x Monte Roraima (RR) – Gama (DF)
- 20h – Betim (MG) x Piauí (PI) – Betim (MG)
- 20h – América (SE) x Tirol (CE) – Aracaju (SE)
- 20h – Santa Catarina (SC) x IAPE (MA) – Rio do Sul (SC)
- 20h30 – Ji-Paraná (RO) x FC Pantanal (MS) – Ji-Paraná (RO)
- 20h30 – Ivinhema (MS) x Independente (AP) – Ivinhema (MS)
- 21h – Galvez (AC) x Guaporé (RO) – Rio Branco (AC)
Quinta-feira (19/2)
- 20h – Primavera (MT) x Bragantino (PA) – Primavera do Leste (MT)
- 21h – Vasco (AC) x Velo Clube (SP) – Rio Branco (AC)
*Com informações do Lance
Leia mais:
Goleada do Flamengo garante confronto com Botafogo nas quartas de final