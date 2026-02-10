Trânsito

Colisão em frente à Arena da Amazônia travou o trânsito no sentido bairro-centro; ninguém ficou ferido.

Manaus (AM) – Um carro ficou prensado por um ônibus da linha 455 após uma colisão registrada na tarde desta segunda-feira (9), na Avenida Constantino Nery, em frente à Estação 2 (Arena da Amazônia). O acidente provocou lentidão no trânsito no sentido bairro-centro.

Segundo testemunhas, o veículo modelo Ford Ka branco perdeu o controle da direção e bateu primeiro em uma placa de sinalização às margens da pista.

Impacto atingiu a traseira do carro

Logo atrás, o ônibus se aproximava e o motorista não conseguiu parar a tempo. O coletivo acabou atingindo a traseira do automóvel, deixando o carro prensado.

O susto chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Trânsito ficou congestionado

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Uma das faixas da via ficou parcialmente bloqueada, o que reduziu o fluxo de veículos e causou congestionamento na região da Arena.

Motoristas precisaram redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho até a retirada dos veículos.

