Manaus (AM) – Um carro ficou prensado por um ônibus da linha 455 após uma colisão registrada na tarde desta segunda-feira (9), na Avenida Constantino Nery, em frente à Estação 2 (Arena da Amazônia). O acidente provocou lentidão no trânsito no sentido bairro-centro.
Segundo testemunhas, o veículo modelo Ford Ka branco perdeu o controle da direção e bateu primeiro em uma placa de sinalização às margens da pista.
Impacto atingiu a traseira do carro
Logo atrás, o ônibus se aproximava e o motorista não conseguiu parar a tempo. O coletivo acabou atingindo a traseira do automóvel, deixando o carro prensado.
O susto chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.
Trânsito ficou congestionado
Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Uma das faixas da via ficou parcialmente bloqueada, o que reduziu o fluxo de veículos e causou congestionamento na região da Arena.
Motoristas precisaram redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho até a retirada dos veículos.
