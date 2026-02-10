Chocante

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente no bairro Manoa

Um ônibus do transporte coletivo quase esmagou um motociclista em um grave acidente de trânsito, nesta segunda-feira (09/02), na avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o motociclista dirigia pela rua quando foi atingido por um carro. Com o impacto, ele foi arremessado ao asfalto e, em seguida, o ônibus não conseguiu frear a tempo e passou por cima da vítima.

Uma câmera de segurança da região flagrou o momento do acidente. As imagens mostram o momento da queda e, logo depois, o ônibus passando sobre o motociclista. O motorista do coletivo parou imediatamente e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

Veja o momento do acidente:

Motociclista é atropelado por ônibus após colisão no bairro Manoa em Manaus pic.twitter.com/elqw7bJMAP — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 10, 2026

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros. O motociclista foi encaminhado a um hospital de Manaus, no entanto, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Leia mais

Homem é executado a tiros em área de rip-rap em Manaus

Motorista é preso após fugir de blitz e tentar atropelar agente do Detran em Manaus