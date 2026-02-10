Troca-troca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou o nome da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, pelo da ex-mulher dele, Marisa Letícia, durante um discurso realizado nesta segunda-feira (09/02), em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

Em seguida, o presidente percebeu o equívoco, corrigiu a declaração e seguiu com o discurso normalmente.

Lula confunde e chama Janja de Marisa em discurso oficial



pic.twitter.com/OJtwS4IfSU — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 10, 2026

Marisa Letícia foi casada com Lula por mais de quatro décadas. Além disso, acompanhou de perto sua trajetória política desde o período sindical até o encerramento do segundo mandato presidencial. Ela morreu em 2017.

Apesar do episódio, Lula esteve em Mauá para cumprir agenda oficial. No evento, realizado no Paço Municipal, o presidente anunciou novos investimentos federais nas áreas de educação e saúde.

Entre as medidas, o governo federal confirmou recursos para a compra e reforma do prédio que vai abrigar o novo campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O investimento estimado chega a R$ 44,8 milhões. Além disso, Lula anunciou verbas para ampliar a infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), consideradas as maiores da história do município.

*Com informações do Poder360

