A população de Manaus já pode contar com atendimento gratuito do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Fametro para tirar dúvidas e receber auxílio na declaração do Imposto de Renda, além de suporte para a regularização do Microempreendedor Individual (MEI).

O serviço é oferecido na Unidade 1 do Centro Universitário Fametro, localizada na Avenida Constantino Nery, nº 3000, no bairro Chapada, zona Centro-Sul. O NAF funciona como um ponto de apoio para contribuintes que têm dificuldades para preencher e enviar a Declaração do Imposto de Renda ou receio de cometer erros no processo.

Durante o atendimento, a equipe orienta sobre a documentação necessária, tipos de rendimentos, despesas que podem ser deduzidas e consulta de pendências no CPF.

O objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e evitar problemas como retenção na malha fina, aplicação de multas ou atrasos na entrega da declaração.

Os atendimentos são realizados em horários fixos, sempre no térreo da Unidade 1 da Fametro:

Segundas-feiras, das 14h às 18h;

Quartas-feiras, das 14h às 18h;

Sextas-feiras, das 14h às 18h.

O serviço é gratuito e conta com acompanhamento técnico especializado, sendo direcionado principalmente a pessoas que não têm condições de contratar um contador ou que enfrentam dificuldades no uso de plataformas digitais.

Além do Imposto de Renda, o núcleo também oferece atendimento completo ao Microempreendedor Individual. Entre os serviços estão a regularização cadastral, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), consulta de débitos e orientações sobre contribuição previdenciária e direitos do MEI. Cidadania fiscal. De acordo com a Coordenadora do NAF, Zuila Cavalcante há grande procura por parte de idosos e pequenos empreendedores, o que reforça o papel do núcleo na promoção da cidadania, educação financeira e inclusão fiscal.

Em reconhecimento à qualidade do atendimento e às ações voltadas à cidadania fiscal, o NAF da Fametro recebeu, em 2025, o Selo Prata de Certificação Nacional da Receita Federal.

