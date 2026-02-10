Acidente fatal

Acidente com pedestre no bairro Mauazinho, em Manaus, expõe risco de atropelamento e problemas com veículos pesados estacionados

Manaus (AM) – Um homem identificado como Eliézio da Silva Cornélio, de 50 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na Rua Letra Chinesa, bairro Mauazinho, zona Leste da capital, na tarde desta terça-feira (10/02). Segundo familiares, Eliézio possuía deficiência visual.

Conforme testemunhas, a vítima pode ter perdido o equilíbrio ao caminhar entre os veículos pesados estacionados na via.

Equipes do Samu e perícia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e equipes utilizaram um macaco hidráulico para levantar a carreta e retirar o corpo. Eliézio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Moradores denunciam risco diário

Segundo os moradores da área, o excesso de carretas e contêineres estacionados ao longo da rua obriga os pedestres a caminhar pelo meio da via, aumentando o risco de atropelamentos.

Remoção

O corpo de Eliézio será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente.

