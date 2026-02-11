Amazonas

Manaus (AM) – Um passo importante para a educação municipal foi dado nesta terça-feira (10/02), quando o prefeito David Almeida abriu oficialmente o ano letivo de 2026 da rede municipal durante cerimônia na Escola Municipal Joaquim Gonzaga Pinheiro, na zona Oeste da capital. Com o tema “Escola acolhe, educa e transforma”, a gestão reforça a educação como política pública central para o desenvolvimento social e econômico da cidade.

Início das aulas e alcance da rede municipal

As aulas tiveram início no dia 4 de fevereiro nas zonas urbana e rodoviária, e ainda em janeiro nas comunidades ribeirinhas, respeitando a diversidade territorial da maior cidade da região Norte. A rede municipal de ensino de Manaus atende mais de 250 mil estudantes distribuídos em 514 unidades escolares.

O prefeito destacou que educar uma capital com mais de 2 milhões de habitantes e um território extenso exige planejamento, investimento e foco em resultados. Segundo ele, Manaus vem apresentando avanços consistentes nos indicadores educacionais, registrando maior crescimento entre as capitais brasileiras no último Ideb.

“Educação não é retórica. É decisão política, investimento e execução. Os resultados que Manaus alcançou são fruto do trabalho dos servidores e de uma gestão que acredita que a escola é o principal instrumento de transformação social”, afirmou David Almeida.

Expansão de programas e Educação Integral

Para 2026, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) prevê 17.178 novas matrículas no 4º ano em 117 unidades e 4.495 estudantes do 8º ano em 29 escolas, ampliando o programa Escola em Tempo Integral. A iniciativa busca reduzir desigualdades e aumentar o tempo pedagógico com atividades formativas, culturais e esportivas.

Entre os programas estruturantes, destacam-se:

Educa+ Manaus – Melhora desempenho em avaliações de larga escala;

– Melhora desempenho em avaliações de larga escala; Alfabetiza Manaus – Consolida alfabetização do 3º ao 9º ano;

– Consolida alfabetização do 3º ao 9º ano; Alfabetiza+ – Foco nos alunos do 1º e 2º ano;

– Foco nos alunos do 1º e 2º ano; Aprende+ – Educação infantil com metodologias lúdicas e integradas.

O secretário Júnior Mar reforçou que os avanços da rede estão ligados à valorização do trabalho pedagógico e à continuidade das políticas educacionais.

“Quando falamos em resultados, estamos falando de professores, gestores, merendeiras, equipes técnicas e de apoio. A educação de Manaus avança porque há planejamento, investimento e uma rede que acredita no que está sendo construído”, afirmou.

Investimento em merenda e valorização de servidores

A Prefeitura destinou mais de R$ 140 milhões à merenda escolar em 2026, sendo R$ 40,6 milhões de recursos federais e cerca de R$ 100 milhões do tesouro municipal. Serão fornecidas 10.500 toneladas de alimentos, incluindo produtos da agricultura familiar e itens regionais, como tambaqui, pirarucu e polpas de frutas amazônicas.

Durante a abertura do ano letivo, David Almeida destacou ainda a valorização dos profissionais da educação, com destaque para o Programa Proben+, que oferece descontos e benefícios em saúde, alimentação, lazer e mobilidade urbana.

“O servidor valorizado trabalha melhor, permanece na rede e entrega mais resultado. Educação de qualidade começa pelo cuidado com quem está na sala de aula todos os dias”, reforçou Júnior Mar.

Educação como prioridade estratégica

Ao final da cerimônia, o prefeito afirmou que a educação seguirá como prioridade estratégica da gestão municipal.

“Manaus escolheu investir na base. Escolheu fortalecer a escola pública e confiar nos seus profissionais. É assim que se muda a história de uma cidade”, concluiu David Almeida, declarando oficialmente aberto o ano letivo de 2026.

Leia mais:

Sisu 2026 ofertará 2,9 mil vagas no Amazonas