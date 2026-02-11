Tragédia

O episódio figura entre os mais letais já registrados no Canadá nos últimos anos

Um ataque a tiros em uma escola secundária em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica, deixou dez mortos na terça-feira (09/02), incluindo a principal suspeita pelo crime. O episódio figura entre os mais letais já registrados no Canadá nos últimos anos e provocou forte mobilização das forças de segurança.

Segundo a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), seis vítimas foram encontradas mortas dentro da instituição de ensino. Além disso, duas pessoas morreram em uma residência que, de acordo com os investigadores, pode ter ligação com o caso. Outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu durante o transporte para o hospital.

Enquanto isso, equipes médicas atendem ao menos duas pessoas em estado grave ou com risco de morte. Outras 25 recebem tratamento por ferimentos sem gravidade.

As autoridades também confirmaram a morte da suspeita, que teria sofrido um ferimento autoinfligido. De acordo com a polícia, não há indícios de outros envolvidos nem risco imediato à população. Ainda assim, a investigação continua para esclarecer a dinâmica e a motivação do ataque.

Inicialmente, um alerta de atirador ativo descreveu a suspeita como “uma mulher vestindo vestido e com cabelos castanhos”. Mais tarde, o superintendente Ken Floyd afirmou que a pessoa mencionada no comunicado é a mesma encontrada morta no interior da escola.

A polícia não divulgou a identidade da atiradora nem detalhou seu histórico. Ressaltou apenas que se trata de uma mulher, característica considerada atípica em ataques em massa na América do Norte, geralmente cometidos por homens.

*Com informações da Agência Brasil

