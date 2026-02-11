Explosivo

Artefato explosivo estava em posse de um preso; área foi isolada e não há feridos.

Manaus (AM) – Na tarde desta terça-feira (10/02), uma granada foi localizada dentro da sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O artefato estava sob posse de um detento, segundo informações do delegado titular, Ricardo Cunha.

Ao identificar o objeto, a delegacia acionou o Grupo Marte, responsável por ocorrências com explosivos, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que presta atendimento médico de emergência. O local foi isolado imediatamente, e todas as medidas de segurança foram aplicadas para proteger servidores e visitantes. Até o momento, não há feridos.

As autoridades investigam como a granada chegou às mãos do preso e reforçam que todos os protocolos de segurança foram seguidos.

Leia mais:

VÍDEO: Suspeito planejava jogar bomba em sinagoga de Manaus