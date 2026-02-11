Educação

Processo seletivo ofertou 1.500 vagas, sendo 1 mil para provimento imediato e 500 destinadas ao cadastro de reserva,

O resultado final dos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizado em dezembro de 2025, foi divulgado nesta quarta-feira (11/02).

Considerado um dos certames mais aguardados da região, o processo seletivo ofertou 1.500 vagas, sendo 1 mil para provimento imediato e 500 destinadas ao cadastro de reserva, contemplando cargos de níveis médio e superior.

A publicação oficial consta no Diário Oficial do Município (DOM), na edição nº 6.250, de terça-feira, 10/2. A lista completa de aprovados pode ser consultada no link: https://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2026/fevereiro/DOM%206250%2010.02.2026%20CAD%202%20-%20CONC%20%20SEMED.pdf.

Com mais de 70 mil inscritos, o concurso registrou elevada concorrência para cargos como professor em diversas especialidades, pedagogo, bibliotecário, contador e assistente de administração. Os salários iniciais variam entre R$ 2.677,95 e R$ 5.300,57, além dos benefícios previstos no plano de carreira do magistério municipal.

O secretário da Semad, Célio Guedes, destacou o compromisso da gestão do prefeito David Almeida com o fortalecimento da educação municipal.

“Com a finalização de mais esta etapa, reafirmamos o compromisso da gestão do prefeito David Almeida em fortalecer o quadro de servidores municipais. Organizar o concurso da Semed foi um desafio logístico que a Semad abraçou com excelência. Estamos muito satisfeitos em viabilizar a entrada de novos educadores que irão elevar ainda mais o nível do ensino em nossa cidade”, avaliou o titular da Semad.

Com a divulgação do resultado definitivo, a próxima fase será a homologação pelo prefeito de Manaus. Após esse ato, a Semed iniciará as convocações conforme o cronograma de necessidades da rede pública, conforme explicou a chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Hellen Souza.

“Após a homologação do resultado final pelo prefeito de Manaus no Diário Oficial do Município, a Semed dará início aos procedimentos de convocação. Inicialmente será publicado o decreto de nomeação e, posteriormente, o edital de convocação com os prazos para que os candidatos se apresentem à secretaria para os procedimentos de posse”, explicou Hellen.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas devem ficar atentos ao cronograma de exames médicos e à entrega de documentos, que será divulgado pela Semed.

