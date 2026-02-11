SUS

A segunda etapa, que ocorre entre os dias 11 e 22 de fevereiro, tem foco em cirurgias de catarata e pterígio.

Indígenas da região do Médio Rio Solimões, no Amazonas, começam a recuperar a visão e a qualidade de vida com a etapa cirúrgica do mutirão do programa Agora Tem Especialistas – iniciativa voltada à redução do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação ocorre entre os dias 11 e 22 de fevereiro, no município de Itamarati, e atende comunidades acompanhadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes.

Nesta fase, o foco é exclusivamente cirúrgico, com procedimentos oftalmológicos como cirurgias de catarata e pterígio. Ao todo, cerca de 30 pacientes indígenas, já avaliados e considerados aptos durante a etapa clínica, passarão pelas cirurgias no Hospital Municipal de Itamarati.

A etapa cirúrgica dá continuidade aos atendimentos iniciados em 2025, quando foi realizada a fase clínica do mutirão na região. Na ocasião, foram contabilizados 624 atendimentos especializados, entre consultas, exames, triagens e avaliações, além da identificação de casos que necessitavam de continuidade no cuidado.

Para o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, o programa amplia o acesso das comunidades indígenas à atenção especializada. “O programa Agora Tem Especialistas tem permitido levar às comunidades mais remotas serviços de média e alta complexidade, de forma humanizada e voltada às reais necessidades dos povos indígenas”, aponta.

No segundo semestre de 2025, o programa realizou mais de 21 mil atendimentos em aldeias indígenas em todo o país.

Esforço conjunto

A iniciativa também promove a integração entre diferentes instituições e equipes. O Ministério da Saúde coordena o Programa Agora Tem Especialistas; a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) atua no apoio à implementação e acompanhamento da ação no território; e a Associação Médicos da Floresta (AMDAF) executa a parte técnica, por meio de acordo de cooperação, com equipe especializada. Já o DSEI Médio Rio Solimões é responsável pela articulação territorial e organização do fluxo de pacientes.

