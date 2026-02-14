Sucesso dos anos 90

Trinta anos após o sucesso mundial de Tic, Tic, Tac, o artista Rosivaldo Cordeiro lança nova versão com influências urbanas e estreia videoclipe oficial, celebrando o legado da banda Carrapicho.

Em comemoração aos 30 anos do hit Tic, Tic, Tac, o artista Rosivaldo Cordeiro lança uma nova versão da música, acompanhada de videoclipe oficial, disponível no YouTube. Além disso, o lançamento marca uma releitura contemporânea do clássico que projetou a música amazônica no cenário internacional e atravessa gerações desde a década de 1990.

Radicado na França há cerca de dez anos, Rosivaldo aposta em uma produção que combina nostalgia e inovação. Atualmente, o artista investe em uma sonoridade que preserva o ritmo consagrado da canção, mas incorpora influências latinas urbanas contemporâneas, dialogando com o momento atual da música internacional.

“Tic, Tic, Tac é uma canção que atravessou o tempo…”, destaca o artista.

Nesse contexto, o lançamento do clipe também celebra a trajetória da banda Carrapicho, que ganhou projeção internacional em 1996 com uma sonoridade marcada por ritmos regionais e elementos da cultura amazônica.

Na época, Rosivaldo integrou o grupo como guitarrista, gravando guitarras, violões e charangos na versão original do hit.

Além do videoclipe, a nova versão em áudio já está disponível nas principais plataformas de streaming, ampliando o acesso do público à releitura contemporânea de um dos maiores sucessos da música brasileira.

