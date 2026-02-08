Sucesso

Música de Luciano Kikão e interpretada por Filho do Piseiro embala reel oficial do clube inglês e ganha repercussão internacional.

Manaus (AM) – O hit amazonense “Playboy Arretado”, composto por Luciano Kikão e interpretado por Filho do Piseiro, ganhou projeção internacional após aparecer em um vídeo oficial do Chelsea Football Club, da Inglaterra, publicado no Instagram.

A música, bastante popular nas festas e eventos da capital amazonense, foi usada como trilha sonora de um reel do clube inglês, surpreendendo os artistas e fãs.

Chelsea usa música amazonense em vídeo oficial

O vídeo relembra a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Wolverhampton, pela Premier League, na temporada passada, com gols de João Pedro e Pedro Neto.

A escolha da trilha chamou atenção nas redes sociais e impulsionou ainda mais a repercussão do hit, considerado por muitos um verdadeiro “hino” popular em Manaus.

Reação dos artistas

Luciano Kikão comemora repercussão

Surpreso com o alcance internacional, o compositor Luciano Kikão celebrou a conquista nas redes sociais.

“Show! Fico muito feliz. Quem diria? Fui jogador de futebol profissional em Manaus, não deu certo porque, na época, quebrei a perna. Me tornei compositor e hoje minha música foi postada no Instagram de um time mundialmente conhecido. Sucesso, Luciano Kikão! Música Playboy Arretado, conhecida como meu pai paga minha faculdade. Como o nosso destino é louco”, escreveu.

Filho do Piseiro também reage

O cantor Filho do Piseiro também comentou a publicação e demonstrou entusiasmo com o reconhecimento.

“Quero ir no próximo treino de vocês para jogar junto”, escreveu o artista amazonense, agradecendo ao Chelsea FC.

Sucesso regional ganha o mundo

Conhecida por embalar festas e paredões em Manaus, “Playboy Arretado” agora ultrapassa fronteiras, levando a cultura musical do Amazonas para um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu.

O episódio reforça a força da produção artística local e mostra como a música amazonense pode conquistar espaço em palcos internacionais — inclusive dentro do futebol mundial.

