Eleições

Partido liderado por David Almeida anuncia primeiros pré-candidatos à Câmara dos Deputados.

O Avante Amazonas definiu os nomes do partido para a disputa à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026 e iniciou, de forma estratégica, a organização interna da legenda no estado.

Sob a liderança do presidente estadual do Avante, prefeito de Manaus David Almeida, o partido adotou critérios claros para a escolha dos nomes que passam a integrar o planejamento político com vistas à representação do Amazonas em Brasília. Entre esses critérios estão trajetória pública, preparo técnico, capacidade de articulação política e compromisso comprovado com o serviço público.

Dentro desse processo, o Avante confirma que fazem parte da nominata em construção os nomes de Fernanda Aryel Almeida, Jesus Alves e Dra. Eunice Nascimento.

Fernanda Aryel Almeida tem trajetória partidária consolidada, com atuação nacional na formação política, participação em instâncias de decisão e experiência organizacional que a credenciam a representar uma nova geração com responsabilidade e preparo. Sua presença na nominata não é circunstancial, mas resultado de um histórico de participação política e institucional.

Jesus Alves reúne experiência administrativa e vivência direta na gestão pública, com atuação em políticas estruturantes, especialmente nas áreas social e habitacional. É um nome testado na execução, com conhecimento da realidade urbana e regional do Amazonas.

A Dra. Eunice Nascimento soma ao projeto uma trajetória técnica, formação jurídica sólida e compromisso com o serviço público, ampliando o campo de representação do partido e fortalecendo o debate qualificado em temas como cidadania, justiça e direitos sociais.

“O Avante não improvisa nem escolhe nomes por conveniência política. Estamos organizando o partido com método, critério e responsabilidade. Quem integra essa nominata tem trajetória, preparo e condições reais de defender os interesses do Amazonas no Congresso Nacional”, afirmou David Almeida.

A direção estadual do Avante reforça que este movimento faz parte da organização partidária e não configura antecipação de campanha, respeitando integralmente a legislação eleitoral. As decisões seguem sendo comunicadas de forma clara, institucional e no tempo correto.

