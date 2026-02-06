Eleições

Outro apoio declarado a David Almeida para o governo do Amazonas foi o do presidente nacional do Avante, Luis Tibé

O presidente nacional do Partido Democrático Brasileiro (PDT), Carlos Lupi, onfirmou apoio da sigla a David Almeida (Avante) ao governo do Amazonas nas Eleições Gerais deste ano. O anúncio foi feito na manhã de sexta-feira (6), durante a cerimônia de filiação do secretário municipal de Limpeza Urbana de Manaus, Sabá Reis, ao PDT, realizada no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“David Almeida será o próximo governador do Amazonas. Ele é obstinado, um homem determinado, que quer ajudar quem precisa dele. Ele quer ser útil, tirar o povo da fome, da miséria, do sofrimento. Dar dignidade, dar tratamento social, dar amor. Ele é um homem de palavra, palavra tem poder e para quem trabalha com o coraão, a vitória é certa”, afirmou Lupi.

Ainda de acordo com o presidente nacional do PDT, com David Almeida no governo, o Amazonas passará por uma transformação. O ideal, segundo ele, é aproveitar as riquezas do Estado.

“David Ameida sabe trabalhar. E o Amazonas não pode ter um solo tão rico, com tanta riqueza da fauna e da flora e deixar nas maõs de capitanias hereditárias, que mandam nesse Estado há 50 anos”, avaliou Lupi.

“Precisamos rerenovar, revigorar esse Amazonas e é isso que vamos fazer com o David”, completou o presidente nacional do PDT.

Lupi disse, ainda, que é necessário apostar em renovação no Estado. Portanto, o nome mais indicado é o do atual prefeito de Manaus, David Almeida. Para Lupi, o gestor é um político extremamente comprometido em melhorar a situação da população.

Por conta da morte do filho, David Benedito, em janeiro deste ano, David Almeida não esteve presente no evento com Carlos Lupi. O prefeito de Manaus estava representado por sua filha, Aryel Almeida.

Mais apoios

Outro apoio declarado a David Almeida para o governo do Amazonas foi o do presidente nacional do Avante, Luis Tibé. O dirigente disse que a legenda terá candidatura majoritária nas eleições de outubro deste ano.

Tibé disse, ainda, que o prefeito em exercício, Renato Júnior, deverá assumir definitivamente a Prefeitura de Manaus, no caso da desincompatibilização do prefeito David Almeida, para concorrer ao governo do Estado.

Até o momento, David Almeida não confirmou publicamente a intenção de disputar o governo do Amazonas. O prefeito ainda está afastado de suas atividades, devido a morte do filho. O retorno aos trabalhos deve acontecer na próxima segunda-feira (9), com a leitura da mensagem anual na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Além de Tibé, o evento que teve o anúncio de apoio a David Almeida contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis; dos deputados estaduais Daniel Almeida e Abdala Fraxe; do chefe da Casa Civil da capital, Marcos Rotta; de representantes da Direção Estadual, como Luiz Castro, que passará a presidir o Diretório da capital, Stones Machado e da presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista, Madalena Silva.

As Eleições Gerais deste ano acontecerão no dia 4 de outubro. Mais de 150 milhões de brasileiros escolherão o presidente da República, governadores e senadores, deputados federais, estaduais e distritais.