No BBB 26, a participante Chaiany Andrade animou o confinamento ao arriscar falar espanhol. No entanto, a mistura com o português resultou em um dialeto singular, que logo viralizou nas redes sociais.
Chaiany passou grande parte do dia se comunicando apenas com seu híbrido de português e espanhol. Apesar disso, os outros participantes parecem não perceber, já que a regra do programa impede falar outra língua.
Assim, a goiana consegue interagir com os colegas sem infringir o regulamento oficialmente.
Reações nas redes sociais
Nas redes sociais, os internautas se divertiram com os momentos de Chaiany. Vários comentários destacaram o humor e a originalidade do seu “dialeto goiano”, que rapidamente se tornou assunto entre fãs do programa.
Além disso, memes e vídeos com trechos da participante se espalharam, aumentando ainda mais a repercussão.
🗣️"La sandalita! No sabe qué mamacita Ana Paula…"— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
La estalequita??? Chaiany hablando e gastando mucho espanhol! 🆘😂 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/TKHhNMdDke
BILINGUE! Chaiany hablando en portunhol. 🗣️ #BBB26— UpdateCharts (@updatecharts) February 10, 2026
pic.twitter.com/jemJ5QGcHG
Chaiany: "Me dá corazón y no olha en mi cara"— Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2026
O react do Queridômetro de hoje tá bilíngue, tá?!?! 💅😅 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/UNrtbeubyu
minha mãe vendo a chaiany falar em espanhol perguntou se ela não é brasileira kkkkkkkk— gaby renault (@yoncedemig) February 11, 2026
amo que todo mundo do fundão comprou esse espanhol da chai e conversa com ela normalmente como se fosse nada kkkkkkkkkkkj— ginny. (@milascoast) February 11, 2026
pqp tem 1 HORA que a chai ta falando em espanhol kkkkkk q menina especial vey pic.twitter.com/P7cjNgOyij— ariana (@perrylandx) February 11, 2026
(*) Com informações da CNN Brasil
