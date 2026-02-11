No BBB 26, a participante Chaiany Andrade animou o confinamento ao arriscar falar espanhol. No entanto, a mistura com o português resultou em um dialeto singular, que logo viralizou nas redes sociais.

Chaiany passou grande parte do dia se comunicando apenas com seu híbrido de português e espanhol. Apesar disso, os outros participantes parecem não perceber, já que a regra do programa impede falar outra língua.

Assim, a goiana consegue interagir com os colegas sem infringir o regulamento oficialmente.

Reações nas redes sociais

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com os momentos de Chaiany. Vários comentários destacaram o humor e a originalidade do seu “dialeto goiano”, que rapidamente se tornou assunto entre fãs do programa.

Além disso, memes e vídeos com trechos da participante se espalharam, aumentando ainda mais a repercussão.

(*) Com informações da CNN Brasil

