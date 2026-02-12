Zero quilômetro

Frota reforçada atende zonas Centro-Oeste e Oeste e melhora qualidade do serviço na capital.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, nesta quarta-feira (11/2), mais 25 ônibus zero quilômetro que passam a reforçar o sistema de transporte coletivo da capital. A solenidade ocorreu no estacionamento do parque Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, e integra o processo contínuo de modernização da frota iniciado ainda na primeira gestão do prefeito.

Além da entrega dos veículos, David Almeida anunciou uma medida inédita no sistema de transporte coletivo da cidade. A partir do dia 1º de março, o valor do vale-transporte será reduzido de R$ 6 para R$ 5, equiparando-se à tarifa paga pelo usuário comum. A iniciativa deve beneficiar diariamente entre 130 mil e 150 mil trabalhadores que utilizam o sistema em Manaus.

Ao comentar a entrega, o prefeito destacou que os novos ônibus representam um avanço direto na qualidade do serviço oferecido à população. “São ônibus novos, com ar-condicionado, câmeras de segurança, entrada USB para que o passageiro possa carregar o celular, veículos modernos e de qualidade, que garantem mais conforto e qualidade de vida tanto para os usuários quanto para os trabalhadores do sistema de transporte coletivo”, afirmou.

David Almeida explicou que os novos veículos irão reforçar principalmente a operação nas zonas Centro-Oeste e Oeste da capital. “Esses ônibus vão atender o bairro Redenção, o bairro da Paz, toda a área do Campos Sales e da zona Centro-Oeste de Manaus, regiões com alta demanda e que precisam de um transporte mais regular e eficiente”, completou.

A incorporação dos veículos é coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e amplia o atendimento nas diferentes zonas da cidade, especialmente nos horários de maior demanda, fortalecendo a regularidade das viagens e a cobertura operacional do sistema.

Na sequência, o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, detalhou a composição da nova frota incorporada ao sistema. Ele destacou ainda que, desde 2021, já foram entregues 509 ônibus novos, o que representa cerca de 45% de renovação da frota operante da cidade.

“São 11 do modelo superpadrão, com capacidade para até cem passageiros, 11 são convencionais, com capacidade para 80 passageiros, e três são destinados ao transporte de Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos e usuários com mobilidade reduzida. Essa frota de 25 ônibus novos, com todas as comodidades para a população vem reforçar a frota que está sendo renovada desde 2021”, disse o diretor-presidente.

Modernização

Os novos veículos contam com motores de última geração, que auxiliam na redução da emissão de gases poluentes, além de tecnologias embarcadas como câmeras de segurança, sensores e entradas USB. Os ônibus também oferecem maior conforto térmico, adequado às condições climáticas de Manaus, e mais segurança para passageiros e rodoviários, que iniciam a operação ainda nas primeiras horas da manhã para garantir o funcionamento do sistema.

Durante a coletiva, o prefeito também abordou o avanço do processo de reestruturação do transporte complementar. Ele explicou que a Prefeitura de Manaus concluiu a maior licitação da história do setor e trabalha agora na viabilização de crédito para que cooperativas possam renovar integralmente a frota, com veículos novos, padronizados e trabalhadores capacitados, especialmente para atendimento nas zonas Norte e Leste da capital.

Ao tratar dos desafios financeiros do sistema, David Almeida reforçou que a prefeitura tem mantido subsídios mensais, que já somam R$ 60 milhões somente neste ano. Ele também defendeu o diálogo institucional para garantir a continuidade do passe estudantil estadual, evitando prejuízos aos estudantes e à população usuária do transporte público.

“A Prefeitura de Manaus é hoje a gestão que mais colocou ônibus novos e com ar-condicionado no sistema de transporte coletivo. Não existe precedente. Os números estão aí para quem quiser comparar. Seguimos trabalhando, porque administrar transporte público exige responsabilidade, coragem e compromisso com as pessoas”, concluiu o prefeito.

Compromisso firmado, compromisso cumprido

Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, a mobilidade urbana foi tratada como prioridade estratégica no plano de governo. De 2021 até agora, já são 509 ônibus novos incorporados ao sistema de transporte coletivo, sendo 90 somente em 2025, além da ampliação do subsídio municipal para manter a tarifa congelada e garantir a continuidade do serviço.

A modernização da frota, a ampliação da acessibilidade, a reestruturação do transporte complementar e, agora, a redução inédita do valor do vale-transporte, fazem parte de compromissos assumidos ainda no início da gestão e que seguem sendo entregues com planejamento técnico, responsabilidade fiscal e foco na melhoria da qualidade de vida da população.

Leia mais:

Manaus recebe 20 novos ônibus com ar-condicionado