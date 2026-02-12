Intoxicação

As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração, donos da academia C4 Gym, local onde a professora Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após uma suspeita de intoxicação durante uma aula de natação. Além dela, outras sete pessoas, entre elas o marido da vítima, também apresentaram sinais de intoxicação. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com as apurações iniciais, um funcionário do estabelecimento preparou uma mistura de cloro que seria utilizada na piscina. No entanto, mesmo sem aplicar o produto na água, ele deixou o recipiente próximo aos frequentadores do local. Como resultado, as vítimas inalaram vapores químicos tóxicos.

Juliana passou mal rapidamente e apresentou dificuldades respiratórias ainda no local. Em seguida, equipes de socorro a encaminharam ao hospital. Apesar dos esforços médicos, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O marido da professora também foi afetado pela intoxicação, permanece internado e seu estado de saúde é considerado grave.

A investigação continua para determinar responsabilidades e possíveis falhas nos protocolos de segurança da academia.

Leia mais

Ufam abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$6.390 no Amazonas



Amazonas registra redução de 70% nos focos de calor

