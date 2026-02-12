Oportunidade

Inscrições para concurso do Quadro Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo vão de 12/03 a 06/04; salários chegam a R$6.390,39

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) lançou dois editais do Concurso Público para o Quadro Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo (PSTEC). Ao todo, são mais de 40 vagas para cargos de nível médio e superior, com lotação nas cidades de Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Itacoatiara.

As inscrições serão realizadas entre 12 de março e 6 de abril, no site oficial do PSConcursos, e as provas estão previstas para 10 de maio de 2026. A remuneração inicial varia de R$4.356,39 a R$6.390,39.

Vagas para nível médio

O Edital n. 03/2026 oferece 28 vagas para cargos de nível médio, distribuídas entre:

Assistente em Administração

Técnico de Laboratório (Cartografia, Cerâmica, Farmacologia, Hidráulica e Hidrologia, Informática, Saneamento Ambiental e Química)

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico em Contabilidade

Técnico em Enfermagem

Vagas para nível superior

O Edital n. 04/2026 prevê 14 vagas para cargos de nível superior, incluindo:

Arquivista

Bibliotecário-Documentalista

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Médico (clínica geral, trabalho e psiquiatria)

Museólogo

Químico

Técnico em Assuntos Educacionais

As provas serão aplicadas em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Isenção e inscrições

Candidatos cadastrados no CadÚnico, com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, podem solicitar isenção da taxa entre 25 e 26 de fevereiro de 2026 via formulário eletrônico no PSConcursos. Recursos contra indeferimentos podem ser enviados entre 4 e 5 de março, com resultado final em 9 de março.

As inscrições de todos os candidatos, isentos ou pagantes, acontecem entre 12 de março e 6 de abril de 2026, pelo PSConcursos.

Taxa de inscrição nível médio: R$130,00

R$130,00 Taxa de inscrição nível superior: R$150,00

O pagamento deve ser feito até o último dia das inscrições, preferencialmente no Banco do Brasil.

Mais informações e editais

Para detalhes sobre requisitos, reserva de vagas, atendimento especial, remuneração e benefícios, consulte os editais completos e a página da Compec.

