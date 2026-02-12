Carnaval

Evento acontece no dia 21, na unidade da avenida João Machado, com desfile de fantasias, adoção e serviços gratuitos para pets

O clima de Carnaval já movimenta o Super Nova Era. Agora, é a vez dos pets entrarem na folia. Estão abertas as inscrições para o concurso de fantasia do CarnaPet Super Nova, que vai reunir criatividade, diversão e muita fofura em um evento voltado para animais de estimação e seus tutores.

A programação acontece no dia 21 deste mês, das 9h às 12h, na unidade do Super Nova Era localizada na avenida Desembargador João Machado, 1500, no bairro Alvorada.

Evento terá adoção e serviços gratuitos para cães e gatos

Foto: Divulgação

Além do desfile de fantasias, o CarnaPet contará com um espaço exclusivo da ONG Bicho Amado (OBA), que levará animais disponíveis para adoção. Dessa forma, o público poderá conhecer cães e gatos que aguardam um novo lar.

Ao mesmo tempo, o evento oferecerá serviços gratuitos, como vacina antirrábica, corte de unhas e vermifugação. A organização também preparou um espaço instagramável e ativações de empresas parceiras, o que amplia a experiência dos participantes.

Como se inscrever no concurso de fantasia

Os tutores interessados já podem garantir participação pelo link: https://onlylinks.cc/CarnaPetMao

O concurso é aberto a cães e gatos de todos os portes e raças. Durante o desfile, os animais poderão usar fantasias carnavalescas e temáticas. A comissão avaliadora levará em conta critérios como originalidade, criatividade e interação com o tutor.

Marca reforça convivência familiar e amor pelos animais

Foto: Divulgação

Segundo a gerente de Marketing do Super Nova Era, Viviane Cavalcante, a proposta vai além da diversão. “Além de celebrar o Carnaval de forma inclusiva, o Carna Pet Super Nova Era também reforça o compromisso da marca em promover experiências diferenciadas para seus clientes, valorizando a convivência familiar e o carinho pelos animais”, destaca.

Assim, o CarnaPet Super Nova une entretenimento, responsabilidade social e cuidado com os pets em uma programação pensada para toda a família.

