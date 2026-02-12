Novo comando

Delegada é a primeira mulher amazonense a assumir o comando regional da Polícia Federal no estado.

Manaus (AM) – A delegada de Polícia Federal Danielle de Meneses Oliveira Mady tomou posse, nesta quarta-feira (11/2), como nova superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. Ela é a primeira mulher amazonense a assumir o cargo na história da instituição no estado.

A cerimônia contou com a presença do diretor-geral substituto da PF, William Marcel Murad, além de autoridades, representantes de órgãos parceiros, servidores e familiares.

Posse marca novo ciclo de gestão

Durante o evento, foi assinado o termo de posse e realizada a transmissão dos Princípios Fundamentais da Polícia Federal, ato simbólico que reforça o compromisso do dirigente com os valores institucionais.

Danielle sucede o delegado João Paulo Garrido Pimentel no comando da superintendência.

Reconhecimento histórico

Em discurso, o diretor-geral substituto destacou a trajetória profissional da nova gestora e ressaltou o marco histórico da nomeação.

Segundo ele, a delegada reúne experiência técnica e capacidade de gestão para liderar a instituição no estado. Também reforçou a importância de uma Polícia Federal independente, com foco na excelência investigativa e na autonomia das equipes.

Compromisso com transparência e combate ao crime

Ao assumir a função, Danielle afirmou que vai priorizar a busca pela verdade, fortalecer a transparência institucional e garantir autonomia às investigações.

Ela destacou que a superintendência seguirá alinhada às diretrizes nacionais, com foco no enfrentamento às facções criminosas.

Áreas prioritárias de atuação

Entre as principais frentes de trabalho estão:

combate ao crime organizado

repressão à lavagem de dinheiro

crimes financeiros e corrupção

crimes ambientais

tráfico de drogas e armas

aprimoramento dos serviços de polícia administrativa

Homenagens durante a cerimônia

A nova superintendente também homenageou os agentes Mauro Lobo e Leonardo Yamaguti, mortos em serviço em 2010, com a entrega de flores aos familiares. O delegado Mauro Sposito também foi lembrado durante os discursos.

A solenidade reuniu dirigentes da Polícia Federal, servidores e parceiros institucionais, marcando o início de um novo ciclo na segurança pública federal no Amazonas.

