Eleições

Filiação integra a estratégia política para a disputa da reeleição no governo do Estado e para a candidatura de Wilson Lima ao Senado, pelo União Brasil.

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, deixou o Avante e se filiou ao Progressistas.

A oficialização foi feita durante reunião do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em Brasília, com o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Em postagem nas redes sociais, o União Brasil destacou que o movimento fortalece a base política no estado e consolida a atuação da Federação União Progressista.

A confirmação da filiação aconteceu com a presença de lideranças como o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, e os deputados Fausto Jr. e Roberto Cidade, do União.

Em nota, o vice-governador afirmou que sua filiação integra a construção de uma frente ampla de centro-direita no Amazonas, pautada pelo encontro de ideias, responsabilidade institucional e defesa dos interesses do estado, sem distanciamento nem rompimento entre grupos políticos.

Anteriormente, Tadeu de Souza já havia sinalizado que poderia trocar de sigla. No entanto, a mudança seria alinhada com o Avante conforme os desdobramentos eleitorais.

‘Controle’

A saída de Tadeu de Souza do Avante para o Progressistas não causou grandes impactos ao prefeito de Manaus, David Almeida. De acordo com ele, “está tudo sob controle”.

David comentou o assunto durante uma coletiva. “A saída do vice-governador e filiação em outro partido não tem problema algum. Essa medida faz parte do jogo político e do processo eleitoral e democrático. Então, tudo está sob controle para o Avante”, ressaltou David.