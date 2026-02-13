Fique atento

O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio eletrônico

Os estudantes pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2026, precisam entregar a documentação pertinente na instituição de educação superior em que foram selecionados para comprovar as informações prestadas em sua inscrição até esta sexta-feira (13/02). O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio eletrônico.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, no dia 3 de fevereiro, o resultado da primeira chamada do processo seletivo no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Esta é a maior edição da história do Prouni, com a oferta de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais (de 100%) e 319.700 parciais (de 50%).

Segunda chamada

O resultado da segunda chamada sairá no dia 2 de março, e a comprovação das informações será de 2 a 13 de março.

Lista de espera

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março de 2026. A lista estará disponível na página do Prouni, no mesmo portal, a partir do dia 31 de março, para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.

