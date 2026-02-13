Encontro das Águas

Vídeos mostram o desespero das vítimas do naufrágio e o momento do resgate feito por uma embarcação maior que passava pelo local, na tarde desta sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas, perto de Manaus. Nas imagens, passageiros aparecem à deriva no rio, agarrados a objetos e pedindo socorro enquanto aguardavam ajuda.

Entre os sobreviventes, um caso chamou atenção: um bebê de apenas cinco dias de vida foi salvo após ser colocado dentro de um cooler improvisado para protegê-lo da água durante o resgate. Testemunhas registraram o momento em que a criança foi retirada em segurança.

Segundo relatos, a mãe havia passado recentemente por uma cesariana e estava debilitada. Ela tinha ido a Manaus para dar à luz e retornava para a cidade natal com a filha, que nasceu prematura, com 35 semanas de gestação. A mulher foi acolhida e recebeu os primeiros atendimentos dentro do camarote da embarcação que prestou socorro às vítimas.

Lancha virou durante viagem ao interior

A embarcação, identificada como Lima de Abreu, fazia o trajeto da capital para o interior do Amazonas quando virou no meio da navegação. O barco transportava diversos passageiros, entre eles mulheres, jovens e crianças.

Com o naufrágio, todos ficaram à deriva. Há relatos preliminares sobre possíveis mortos, mas até o momento não há confirmação oficial das autoridades.

Ventos fortes e banzeiros podem ter provocado o acidente

Testemunhas afirmam que ventos intensos e banzeiros teriam causado a instabilidade da lancha, contribuindo para o tombamento. Os vídeos gravados no local mostram momentos de tensão e correria durante a tentativa de salvar os ocupantes.

Bombeiros montam operação de resgate

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que foi acionado ainda durante a tarde para atender a ocorrência. Cerca de 25 bombeiros, com o apoio de três lanchas e oito viaturas, atuam nas buscas e no resgate das vítimas. A operação também conta com suporte de uma lancha da Polícia Militar e uma ambulância do Samu.

Base de apoio foi instalada na Ceasa

Para agilizar o atendimento, as equipes montaram uma base operacional no Porto da Ceasa, que passou a funcionar como ponto estratégico para embarque de militares, organização da logística e atendimento inicial aos resgatados.

Os trabalhos seguem em andamento, e um balanço oficial deve ser divulgado após o encerramento da ocorrência.

