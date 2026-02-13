A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou duas resoluções que ordenam o recolhimento imediato de suplementos alimentares, energéticos e mix instantâneo de frutas. Além disso, a agência proibiu a comercialização de produtos de seis empresas devido a irregularidades variadas.
Todos os suplementos da Organza Indústria e Comércio LTDA-ME devem ser recolhidos. Segundo a Anvisa, os produtos não apresentam comprovação de controle de qualidade e contêm constituintes não autorizados.
Por isso, a agência suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação e divulgação desses produtos.
O suplemento em gotas Insufree, da P2 Brasil LTDA, também foi apreendido. A Anvisa proibiu comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo, pois o produto tem origem desconhecida e é promovido como se tivesse efeito terapêutico.
Slok: produtos sem regularização
A Slok Indústria de Bebidas e Alimentos LTDA teve três produtos suspensos:
- Brasitália – Energy Coffee
- Benedetto Blueberry Zero Açúcar – Energy Antioxidant
- Benedetto Blueberry – Energy Antioxidant
A agência constatou que eles foram fabricados e divulgados sem regularização. Portanto, determinou o recolhimento e a proibição total de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e consumo.
A empresa Deluxe teve oito produtos recolhidos por origem desconhecida. Além disso, a Anvisa recebeu relatos de efeitos adversos, como taquicardia e pressão alta. Os produtos eram promovidos como “emagrecedores”, prática proibida.
Os suplementos recolhidos incluem:
- Alimentar Glamorous Black Deluxe
- Alimentar Glamorous Shape
- Alimentar Glamorous Ozem
- Alimentar Ozemzinho
- Alimentar Firezinho
- Alimentar Blackzinho (duas vezes listado oficialmente)
- Mini Shape
CyclesNutrition: extratos vegetais não avaliados
A CyclesNutrition Desenvolvimento, Comércio e Distribuição de Suplementos Alimentares LTDA teve três produtos suspensos:
- Recover Cycles Nutrition
- Ritual Cycles Nutrition (2 variantes)
Segundo a agência, os produtos continham extratos vegetais sem avaliação prévia de segurança.
Mushin Serviços: propaganda com promessas não autorizadas
A Mushin Serviços e Comércio no Geral LTDA teve produtos recolhidos por conter ingredientes não avaliados quanto à segurança. Além disso, a propaganda prometia efeitos não permitidos, como “reduzir níveis de colesterol ruins” e “controlar níveis de açúcar no sangue”.
Os produtos recolhidos foram:
- Fantastic Oat – Frutas Vermelhas
- Fantastic Oat – Banana e Caramelo
- Fantastic Oat – Maçã e Canela
(*) Com informações da CNN Brasil
