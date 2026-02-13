falta de segurança

Agência suspende produtos de 6 empresas por falta de segurança e divulgação proibida.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou duas resoluções que ordenam o recolhimento imediato de suplementos alimentares, energéticos e mix instantâneo de frutas. Além disso, a agência proibiu a comercialização de produtos de seis empresas devido a irregularidades variadas.

Todos os suplementos da Organza Indústria e Comércio LTDA-ME devem ser recolhidos. Segundo a Anvisa, os produtos não apresentam comprovação de controle de qualidade e contêm constituintes não autorizados.

Por isso, a agência suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação e divulgação desses produtos.

O suplemento em gotas Insufree, da P2 Brasil LTDA, também foi apreendido. A Anvisa proibiu comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo, pois o produto tem origem desconhecida e é promovido como se tivesse efeito terapêutico.

Slok: produtos sem regularização

A Slok Indústria de Bebidas e Alimentos LTDA teve três produtos suspensos:

Brasitália – Energy Coffee

Benedetto Blueberry Zero Açúcar – Energy Antioxidant

Benedetto Blueberry – Energy Antioxidant

A agência constatou que eles foram fabricados e divulgados sem regularização. Portanto, determinou o recolhimento e a proibição total de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e consumo.

A empresa Deluxe teve oito produtos recolhidos por origem desconhecida. Além disso, a Anvisa recebeu relatos de efeitos adversos, como taquicardia e pressão alta. Os produtos eram promovidos como “emagrecedores”, prática proibida.

Os suplementos recolhidos incluem:

Alimentar Glamorous Black Deluxe

Alimentar Glamorous Shape

Alimentar Glamorous Ozem

Alimentar Ozemzinho

Alimentar Firezinho

Alimentar Blackzinho (duas vezes listado oficialmente)

Mini Shape

CyclesNutrition: extratos vegetais não avaliados

A CyclesNutrition Desenvolvimento, Comércio e Distribuição de Suplementos Alimentares LTDA teve três produtos suspensos:

Recover Cycles Nutrition

Ritual Cycles Nutrition (2 variantes)

Segundo a agência, os produtos continham extratos vegetais sem avaliação prévia de segurança.

Mushin Serviços: propaganda com promessas não autorizadas

A Mushin Serviços e Comércio no Geral LTDA teve produtos recolhidos por conter ingredientes não avaliados quanto à segurança. Além disso, a propaganda prometia efeitos não permitidos, como “reduzir níveis de colesterol ruins” e “controlar níveis de açúcar no sangue”.

Os produtos recolhidos foram:

Fantastic Oat – Frutas Vermelhas

Fantastic Oat – Banana e Caramelo

Fantastic Oat – Maçã e Canela

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: