folia

Especialista orienta sobre hidratação, dieta leve e moderação no álcool durante a folia

Ao planejar o Carnaval, quem utiliza canetas emagrecedoras precisa redobrar os cuidados com o corpo, especialmente diante do calor intenso e da agitação dos blocos. O ponto mais importante é a hidratação.

Como essas medicações reduzem significativamente a fome, elas frequentemente diminuem também a sensação de sede, alerta a endocrinologista Andressa Heimbecher.

“Em um ambiente de exposição solar e esforço físico, a desidratação pode ocorrer de forma silenciosa e perigosa; por isso, beber água preventivamente é a regra de ouro”, explica a especialista.

Dieta leve evita riscos

Além da hidratação, manter a dieta leve é fundamental. Andressa destaca que o esvaziamento gástrico retardado pelo medicamento não tolera alimentos gordurosos — como a feijoada típica de Carnaval — nem consumo excessivo de álcool. “Essa combinação eleva drasticamente o risco de náuseas e vômitos”, enfatiza.

Canetas emagrecedoras e a saúde do pâncreas

Sobre o risco de pancreatite, a endocrinologista esclarece a diferença entre mito e realidade científica. Estudos indicam que o risco de pancreatite associada às canetas é muito baixo. “O verdadeiro vilão da pancreatite aguda no mundo continua sendo o consumo excessivo de álcool, somado a casos de cálculos na vesícula. É preciso ser claro: o excesso de bebida causa pancreatite com, sem ou apesar do uso da medicação.”

Medicação e álcool: impacto positivo

Curiosamente, as canetas também podem ajudar a reduzir a impulsividade e o desejo pelo álcool, diminuindo episódios de consumo exagerado em curto período (“binge drinking”).

“É importante refletirmos se a notoriedade negativa recente do medicamento não coincide estrategicamente com períodos festivos, onde a indústria do álcool é a grande força motora”, afirma Andressa.

A especialista reforça que, ao auxiliar no tratamento do etilismo e na redução da vontade de beber, desestimular o uso da medicação no Carnaval pode servir mais a interesses comerciais do que à saúde do paciente. “O segredo para uma folia segura é manter a medicação, priorizar alimentos leves, hidratar-se constantemente e aproveitar a redução da impulsividade para celebrar com moderação”, finaliza.

Alimentos recomendados durante o uso das canetas emagrecedoras

Para reduzir riscos e manter a saúde, a especialista indica alimentos como:

Frango, peixe, ovos, carne magra

Iogurte natural, skyr, cottage

Queijos brancos

Whey protein

Tofu, grão-de-bico, lentilha

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: