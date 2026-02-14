Acidente

As buscas por vítimas do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV serão retomadas na manhã de hoje (14). O acidente aconteceu na tarde de ontem (13), no Encontro das Águas, em Manaus.

Duas pessoas morreram e outras sete seguem desaparecidas. A embarcação havia saído, na tarde de sexta-feira da capital amazonense com destino a Nova Olinda do Norte (a 113 quilômetros de Manaus).

Testemunhas relataram ventos fortes e banzeiros que podem ter provocado a instabilidade do barco. Vídeos registrados no local mostram ocupantes à deriva, agarrados a objetos, enquanto aguardavam socorro. Uma embarcação maior que passava pelo local iniciou o resgate antes da chegada das equipes oficiais.

Ainda na noite de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) confirmou a morte de uma criança, que chegou sem vida ao Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, unidade do Complexo Hospitalar Leste (CHL). A segunda morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Amazonas (IML). O corpo da vítima chegou ao pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, no Porto de Manaus, por volta das 18h.