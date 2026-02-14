Panquequinha

Sister escolheu Alberto Cowboy para cumprir o castigo da semana

A quinta Prova do Anjo do BBB 26 aconteceu na tarde deste sábado (14) e consagrou Gabriela como o Anjo da semana. A sister garantiu o colar após vencer uma dinâmica de sorte em um tabuleiro com temática carnavalesca.

Na disputa, os participantes precisaram enfrentar um percurso e encarar cenários típicos do Carnaval. Cada situação determinava se o brother avançava ou não. A estudante de psicologia venceu após completar o trajeto primeiro.

Com a vitória, Gabriela ganhou o poder de imunizar um aliado na formação do Paredão. Além disso, ela poderá conquistar uma segunda imunidade, caso opte por abrir mão do tradicional vídeo da família no Presente do Anjo.

A sister também precisou escolher um colega de confinamento para cumprir o castigo do Monstro e escolheu Cowboy para a punição.

(*) Com informações do Portal Itatiaia