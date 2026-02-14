Ex-professor

Um dos fundadores do PT (Partido dos Trabalhadores) e ex-professor da USP (Universidade de São Paulo), José Álvaro Moisés, de 81 anos, morreu nesta sexta-feira (13) vítima de um afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com a família, ele passava alguns dias na casa de amigas na cidade.

Segundo o GBMAR (Grupamento de Bombeiros MarítimoCorpo de Bombeiros), Moisés foi encontrado já inconsciente na faixa de areia.

As equipes iniciaram manobras de reanimação ainda na praia, mas, após a continuidade dos procedimentos, o óbito foi constatado no local. O corpo foi posteriormente encaminhado aos serviços funerários.

Moisés fez parte do grupo de intelectuais que ajudou a fundar o PT no começo dos anos 1980 ao lado dos metalúrgicos do ABC, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva.

O sociólogo foi professor titular de Ciência Política da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo) e diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP.

Ele também era coordenador de formulação política do Fórum Direitos Já, grupo que reúne lideranças políticas e intelectuais.

O velório de Moisés deve ocorrer no domingo (15), no Salão Nobre do Prédio da Administração da FFLCH, na Cidade Universitária, Butantã, zona Oeste de São Paulo.

PT lamenta morte

Em nota, o PT lamentou a morte de José Álvaro Moisés.

“Professor da Universidade de São Paulo (USP) e fundador do PT em 1980, José Álvaro Moisés teve papel relevante no debate público brasileiro e na consolidação da ciência política como campo de reflexão crítica sobre a democracia, as instituições e a participação popular. Sua trajetória intelectual esteve marcada pelo compromisso com o estudo das instituições democráticas e pelo acompanhamento atento da vida política nacional.

Moisés sempre se colocou no campo do debate democrático, contribuindo para o pluralismo de ideias que fortalece a sociedade brasileira.

Neste momento de pesar, o PT se solidariza com familiares, amigos, colegas da Universidade de São Paulo e com toda a comunidade acadêmica”.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo, com informações da CNN Brasil