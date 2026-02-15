Acidente

Equipes de resgate também atuam para alcançar a estrutura da embarcação

As buscas pelos desaparecidos no naufrágio da lancha Lima Abreu, na última sexta-feira (13), entraram no terceiro dia. Os trabalhos começaram por volta as 6h de hoje (15).

As equipes de resgate também atuam para alcançar a estrutura da embarcação, localizada ontem (14). A lancha estava a 50 metros de profundidade no leito do rio Amazonas.

Para realizar a operação, cinco embarcações dão suporte fixo na área do Encontro das Águas. Os trabalhos contam com mais de 20 mergulhadores e mais de 40 militares.

Acidente

A lancha Lima Abreu naufragou na tarde de sexta-feira (13) nas proximidades do Encontro das Águas, próximo a Manaus, durante uma viagem com destino ao interior do Amazonas. Os passageiros ficaram à deriva.

A embarcação transportava diversos passageiros, quando virou no meio da navegação. Vídeos feitos por testemunhas mostram momentos de desespero, com ocupantes à deriva no rio.

De acordo com relatos, ventos fortes e banzeiros teriam provocado o acidente. Uma embarcação que passava pelo local prestou os primeiros socorros.