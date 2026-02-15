Folia

Apuração será realizada nesta segunda0feira (16), a partir das 14h

A noite do sábado (14) foi marcada por encanto, emoção e animação com o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. Oito agremiações levaram para o sambódromo da capital amazonense enredos com histórias de personalidades locais, festas brasileiras tradicionais e até de pontos turísticos.

O desfile começou por volta das 20h com a apresentação da Presidente Vargas. A escola da famosa “Matinha” levou para a avenida o enredo “Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica”.

Depois foi a vez da Andanças de Ciganos entrar na pista. A agremiação do bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, celebrou seu jubileu de ouro com o enredo “Os Ciganos contam suas andanças – 50 anos de história”.

Na sequência, a Grande Família chegou para animar o público. A escola do São José, Zona Leste de Manaus, encenou um grande arraial na avenida com o enredo “Maracanaú – O Galo Faceiro e o Chamado de São João”.]

A Reino Unido da Liberdade chegou de olho no bicampeonato. A escola do Morro falou de espiritualidade com o enredo “Salve os caboclos da floresta! Da coroa de Vodum aos contos do Mestrinho”.

Já passava da 1h quando a Mocidade Independente de Aparecida entrou na pista do sambódromo. A verde e branco levou ao sambódromo o enredo “Do velho ao novo: para sempre Airão”, contando a história do município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

A Vila da Barra chegou com garra e dedicação. A agremiação tinha o enredo “A ópera dos imortais”, contando a história de Nonatinho, figura emblemática do Teatro Amazonas.

Da Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, a Vitória Régia homenageou o ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia. O enredo da verde e rosa era “O Filho da Ilha que encanta o Amazonas”.

O dia já estava amanhecendo quando o público ouviu o tradicional grito “Arrocha, Alvorada”. Com o enredo “Uma estrada, uma vida, um sonho: o alvorecer da BR-319”, a Unidos do Alvorada falou da importância da rodovia e encerrou o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de Manaus.

Resultados

Neste ano, não haverá rebaixamento de escola de samba do Grupo Especial, conforme decisão tomada em janeiro entre os dirigentes das oito agremiações. Estão mantidas as oito escolas na elite do Carnaval de Manaus. De acordo com o regulamento aprovado, a campeã e a vice do Grupo de Acesso A em 2026 garantem vaga no Grupo Especial em 2027, que passará a contar com dez agremiações.

A apuração das notas ocorrerá na segunda-feira, 16 de fevereiro, a partir das 14h.

Além dos desfiles, neste fim de semana, as principais vias de Manaus também recebem as tradicionais bandas de carnaval de rua, como o Bloco das Piranhas e a Banda do Galo.