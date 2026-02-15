Críticas

Conhecida por se posicionar em temas ligados ao feminismo e à sustentabilidade, Piovani criticou falas da influenciadora

Luana Piovani voltou a desfilar na Marquês de Sapucaí depois de duas décadas afastada do Carnaval carioca. A atriz, que neste ano será musa da Império Serrano, chamou atenção ao comentar sobre a estreia de Virginia Fonseca na Grande Rio. Ao ser questionada sobre a influenciadora, foi direta: “Quem?”, respondeu em entrevista à Quem.

A declaração reforça a postura crítica que Luana já demonstrou em relação à apresentadora nas redes sociais. As publicações começaram em maio do ano passado, quando Virginia prestou depoimento na CPI das Bets. Conhecida por se posicionar em temas ligados ao feminismo e à sustentabilidade, Piovani criticou falas da influenciadora, especialmente por ela ter citado Deus em diversos momentos do testemunho.

Na época, Luana chegou a desejar o “karma da desgraça” para Virginia e também ironizou as reações negativas que recebeu por causa do comentário. “Parem de fazer cruéis famosos”, pediu. Em seguida, disparou: “Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”.

Mais recentemente, quando Virginia, namorada de Vini Jr., assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio, Luana foi uma das pessoas que comentaram o desempenho da influenciadora no primeiro ensaio de rua. Na ocasião, Virginia já fazia aulas de samba com Carlinhos Salgueiro. Piovani reagiu a um vídeo dela sambando e escreveu: “ele é bem maravilhoso, mas não faz milagre”.

No início deste ano, Virginia falou sobre as críticas de Luana e disse não guardar ressentimentos. “Nunca fiz nada contra ela e ainda gosto dela. Não sigo ela, mas amo os memes dela. Tenho figurinha e tudo. Ela acaba comigo, mas eu gosto dela”, afirmou em entrevista à Band. “A gente não controla os sentimentos, eu gosto dela”.

(*) Com informações de agências