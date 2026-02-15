Acidente

Cauã Vitor Lima da Costa, 21, morreu na madrugada deste domingo (14). O entregador estava a trabalho quando se envolveu em uma colisão no trânsito, na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Cauã iria entregar uma refeição no bairro Cachoeirinha, mesma zona. Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram informadas.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde a companheira de Cauã compareceu para os procedimentos legais. A situação será investigada pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).